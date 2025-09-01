Токаев предложил создать офис ШОС по сопровождению инвестпроектов
Токаев предложил создать офис ШОС по поддержке инвестпроектов при финцентре "Астана"
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 1 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать офис Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по сопровождению перспективных инвестпроектов при Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА).
Президент Казахстана также отметил, что с момента образования ШОС вклад стран - членов организации в мировой ВВП увеличился в два раза, достигнув 30%.
"Внушительный рост демонстрирует внутрирегиональная торговля, объем которой по итогам 2024 года составил свыше 650 миллиардов долларов. Товарооборот Казахстана со странами ШОС также стабильно растет, в прошлом году его объем приблизился к 70 миллиардам долларов", - подчеркнул президент.
Кроме того, Токаев завил, что Казахстан поддерживает инициативу Китая о создании Банка развития ШОС и готов принять участие в реализации этого перспективного проекта.
Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) - это специализированная экономическая зона и международный хаб, созданный в 2018 году в столице Казахстана с целью развития финансового рынка и привлечения инвестиций. МФЦА предоставляет удобные условия для ведения бизнеса, включая современные правовые и регуляторные рамки, международные стандарты и выгодное налоговое законодательство.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.