Токаев предложил создать офис ШОС по сопровождению инвестпроектов

АЛМА-АТА, 1 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать офис Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по сопровождению перспективных инвестпроектов при Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). "Предлагаем на базе Международного финансового центра "Астана" создать офис ШОС по сопровождению перспективных инвестиционных проектов и консолидации деятельности юридических, консалтинговых и финансовых компаний", - заявил Токаев, выступая на заседании Совета глав государств - членов ШОС. Президент Казахстана также отметил, что с момента образования ШОС вклад стран - членов организации в мировой ВВП увеличился в два раза, достигнув 30%. "Внушительный рост демонстрирует внутрирегиональная торговля, объем которой по итогам 2024 года составил свыше 650 миллиардов долларов. Товарооборот Казахстана со странами ШОС также стабильно растет, в прошлом году его объем приблизился к 70 миллиардам долларов", - подчеркнул президент. Кроме того, Токаев завил, что Казахстан поддерживает инициативу Китая о создании Банка развития ШОС и готов принять участие в реализации этого перспективного проекта. Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) - это специализированная экономическая зона и международный хаб, созданный в 2018 году в столице Казахстана с целью развития финансового рынка и привлечения инвестиций. МФЦА предоставляет удобные условия для ведения бизнеса, включая современные правовые и регуляторные рамки, международные стандарты и выгодное налоговое законодательство. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

