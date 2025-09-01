https://1prime.ru/20250901/shos-861561197.html

Токаев предложил создать в Казахстане центр ШОС по изучению водных проблем

Токаев предложил создать в Казахстане центр ШОС по изучению водных проблем - 01.09.2025, ПРАЙМ

Токаев предложил создать в Казахстане центр ШОС по изучению водных проблем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать в стране центр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по изучению водных и... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T08:31+0300

2025-09-01T08:31+0300

2025-09-01T08:31+0300

экономика

мировая экономика

казахстан

индия

иран

касым-жомарт токаев

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861561044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32603ed9c22a960d614ce95bb577d163.jpg

АЛМА-АТА, 1 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать в стране центр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по изучению водных и экологических проблем. "Климатические вызовы не признают границ и наносят ущерб многим государствам и регионам мира. Важно сообща разрабатывать эффективные стратегии борьбы с реальными угрозами, например, опустыниванием, засухами, обмелением водоемов, таянием ледников и другими экологическими проблемами. Поэтому выступаем за создание Центра изучения водных проблем ШОС в Казахстане", - заявил Токаев на заседании Совета глав государств - членов ШОС. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

казахстан

индия

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, казахстан, индия, иран, касым-жомарт токаев, шос