08:31 01.09.2025
 
Токаев предложил создать в Казахстане центр ШОС по изучению водных проблем

Президент Казахстана Токаев предложил создать в стране центр изучения водных проблем ШОС

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
АЛМА-АТА, 1 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать в стране центр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по изучению водных и экологических проблем.
"Климатические вызовы не признают границ и наносят ущерб многим государствам и регионам мира. Важно сообща разрабатывать эффективные стратегии борьбы с реальными угрозами, например, опустыниванием, засухами, обмелением водоемов, таянием ледников и другими экологическими проблемами. Поэтому выступаем за создание Центра изучения водных проблем ШОС в Казахстане", - заявил Токаев на заседании Совета глав государств - членов ШОС.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
 
