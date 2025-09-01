Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сирия возобновила экспорт тяжелой нефти - 01.09.2025
Сирия возобновила экспорт тяжелой нефти
Сирия возобновила экспорт тяжелой нефти - 01.09.2025, ПРАЙМ
Сирия возобновила экспорт тяжелой нефти
Сирия экспортировала 600 тысяч баррелей тяжелой нефти впервые за более чем десятилетнего перерыва после начала кризиса в стране 2011 году и введения санкций... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T20:43+0300
2025-09-01T20:43+0300
БЕЙРУТ, 1 сен - ПРАЙМ. Сирия экспортировала 600 тысяч баррелей тяжелой нефти впервые за более чем десятилетнего перерыва после начала кризиса в стране 2011 году и введения санкций Западом, возобновить экспорт удалось после отмены санкций США в августе этого года, говорится в заявлении министерства энергетики САР. "В рамках правительственных директив и планов главного управления нефти министерства энергетики по укреплению присутствия Сирии на внешних нефтяных рынках, и в качестве первого шага за многие годы, сегодня был осуществлен экспорт 600 тысяч баррелей тяжелой нефти из нефтяного терминала в Тартусе на борту танкера Nissos Christiana для компании Serve Energy", - говорится в заявлении. В министерстве подчеркнули, что этот шаг является важным для оживления нефтяного сектора и расширения горизонтов сотрудничества Сирии с мировыми компаниями, и за ним последуют новые экспортные операции в ближайшее время. Двадцать пятого августа минфин США официально объявил об исключении Сирии из американских санкционных списков. Решение вступило в силу на следующий день в соответствии с указом, подписанным президентом США Дональдом Трампом 30 июня текущего года.
20:43 01.09.2025
 
Сирия возобновила экспорт тяжелой нефти

Сирия впервые за 10 лет возобновила экспорт тяжелой нефти после отмены санкций США

БЕЙРУТ, 1 сен - ПРАЙМ. Сирия экспортировала 600 тысяч баррелей тяжелой нефти впервые за более чем десятилетнего перерыва после начала кризиса в стране 2011 году и введения санкций Западом, возобновить экспорт удалось после отмены санкций США в августе этого года, говорится в заявлении министерства энергетики САР.
"В рамках правительственных директив и планов главного управления нефти министерства энергетики по укреплению присутствия Сирии на внешних нефтяных рынках, и в качестве первого шага за многие годы, сегодня был осуществлен экспорт 600 тысяч баррелей тяжелой нефти из нефтяного терминала в Тартусе на борту танкера Nissos Christiana для компании Serve Energy", - говорится в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что этот шаг является важным для оживления нефтяного сектора и расширения горизонтов сотрудничества Сирии с мировыми компаниями, и за ним последуют новые экспортные операции в ближайшее время.
Двадцать пятого августа минфин США официально объявил об исключении Сирии из американских санкционных списков. Решение вступило в силу на следующий день в соответствии с указом, подписанным президентом США Дональдом Трампом 30 июня текущего года.
Эксперт объяснил, в чем заключается стратегические интересы России в Сирии
31 июля, 22:56
