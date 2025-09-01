Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд начнет процесс по возвращению государству "Издательства "Музыка" - 01.09.2025
Суд начнет процесс по возвращению государству "Издательства "Музыка"
Суд начнет процесс по возвращению государству "Издательства "Музыка" - 01.09.2025, ПРАЙМ
Суд начнет процесс по возвращению государству "Издательства "Музыка"
Перовский суд Москвы 11 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о возвращении в собственность государства акций компании "Издательство "Музыка" -... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T11:47+0300
2025-09-01T11:47+0300
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Перовский суд Москвы 11 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о возвращении в собственность государства акций компании "Издательство "Музыка" - крупнейшего нотного хранилища страны, собственником которого в результате незаконной приватизации стали член Российской академии художеств гражданин США Марк Зильберквит и его близкие, сообщили РИА Новости в суде. "Беседа по иску назначена на 11 сентября", - сказали в суде. Ответчиками по исковому заявлению, направленному заместителем генпрокурора в Перовский районный суд Москвы, выступают имеющие гражданство США супруги Марк и Елена Зильберквит, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон, а также ООО "Издательство "Гамма-Пресс". В качестве третьих лиц указаны АО "Издательство "Музыка", ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон" и АО "ВТБ Регистратор". Издательство, по данным Генпрокуратуры, ведет свою историю с XIX века и является "богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России". В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП "Издательство "Музыка" и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства стал Зильберквит, его должность предполагает отказ от предпринимательской и иной деятельности. Однако он, отметили в прокуратуре, "захватил государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность". Он оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование в России и запретил к ним бесплатный доступ. А затем он стал заключать контракты на печать музыкальной литературы. Кроме того, в иске Генпрокуратура требует запретить супругам Зельберквит и Анастасии Юргенсон выезд из России, а для этого обязать Пограничную службу ФСБ и ФССП обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска. Как сообщается на официальном сайте Российской академии художеств, кандидат педагогических наук Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. С 2006 года - основатель и президент Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского.
11:47 01.09.2025
 
Суд начнет процесс по возвращению государству "Издательства "Музыка"

МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Перовский суд Москвы 11 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о возвращении в собственность государства акций компании "Издательство "Музыка" - крупнейшего нотного хранилища страны, собственником которого в результате незаконной приватизации стали член Российской академии художеств гражданин США Марк Зильберквит и его близкие, сообщили РИА Новости в суде.
"Беседа по иску назначена на 11 сентября", - сказали в суде.
Ответчиками по исковому заявлению, направленному заместителем генпрокурора в Перовский районный суд Москвы, выступают имеющие гражданство США супруги Марк и Елена Зильберквит, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон, а также ООО "Издательство "Гамма-Пресс". В качестве третьих лиц указаны АО "Издательство "Музыка", ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон" и АО "ВТБ Регистратор".
Издательство, по данным Генпрокуратуры, ведет свою историю с XIX века и является "богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России".
В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП "Издательство "Музыка" и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства стал Зильберквит, его должность предполагает отказ от предпринимательской и иной деятельности. Однако он, отметили в прокуратуре, "захватил государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность". Он оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование в России и запретил к ним бесплатный доступ. А затем он стал заключать контракты на печать музыкальной литературы.
Кроме того, в иске Генпрокуратура требует запретить супругам Зельберквит и Анастасии Юргенсон выезд из России, а для этого обязать Пограничную службу ФСБ и ФССП обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска.
Как сообщается на официальном сайте Российской академии художеств, кандидат педагогических наук Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. С 2006 года - основатель и президент Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского.
