https://1prime.ru/20250901/sud-861576054.html
Суд начнет процесс по возвращению государству "Издательства "Музыка"
Суд начнет процесс по возвращению государству "Издательства "Музыка" - 01.09.2025, ПРАЙМ
Суд начнет процесс по возвращению государству "Издательства "Музыка"
Перовский суд Москвы 11 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о возвращении в собственность государства акций компании "Издательство "Музыка" -... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T11:47+0300
2025-09-01T11:47+0300
2025-09-01T11:47+0300
общество
москва
сша
втб
фсб
фссп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Перовский суд Москвы 11 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о возвращении в собственность государства акций компании "Издательство "Музыка" - крупнейшего нотного хранилища страны, собственником которого в результате незаконной приватизации стали член Российской академии художеств гражданин США Марк Зильберквит и его близкие, сообщили РИА Новости в суде. "Беседа по иску назначена на 11 сентября", - сказали в суде. Ответчиками по исковому заявлению, направленному заместителем генпрокурора в Перовский районный суд Москвы, выступают имеющие гражданство США супруги Марк и Елена Зильберквит, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон, а также ООО "Издательство "Гамма-Пресс". В качестве третьих лиц указаны АО "Издательство "Музыка", ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон" и АО "ВТБ Регистратор". Издательство, по данным Генпрокуратуры, ведет свою историю с XIX века и является "богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России". В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП "Издательство "Музыка" и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства стал Зильберквит, его должность предполагает отказ от предпринимательской и иной деятельности. Однако он, отметили в прокуратуре, "захватил государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность". Он оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование в России и запретил к ним бесплатный доступ. А затем он стал заключать контракты на печать музыкальной литературы. Кроме того, в иске Генпрокуратура требует запретить супругам Зельберквит и Анастасии Юргенсон выезд из России, а для этого обязать Пограничную службу ФСБ и ФССП обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска. Как сообщается на официальном сайте Российской академии художеств, кандидат педагогических наук Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. С 2006 года - основатель и президент Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского.
https://1prime.ru/20250829/sud-861425209.html
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d829a0766c83769681dba7d0905588eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, сша, втб, фсб, фссп
Общество , МОСКВА, США, ВТБ, ФСБ, ФССП
Суд начнет процесс по возвращению государству "Издательства "Музыка"
Суд 11 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры к "Издательству "Музыка"
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Перовский суд Москвы 11 сентября начнет процесс по иску Генпрокуратуры о возвращении в собственность государства акций компании "Издательство "Музыка" - крупнейшего нотного хранилища страны, собственником которого в результате незаконной приватизации стали член Российской академии художеств гражданин США Марк Зильберквит и его близкие, сообщили РИА Новости в суде.
"Беседа по иску назначена на 11 сентября", - сказали в суде.
Ответчиками по исковому заявлению, направленному заместителем генпрокурора в Перовский районный суд Москвы, выступают имеющие гражданство США супруги Марк и Елена Зильберквит, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон, а также ООО "Издательство "Гамма-Пресс". В качестве третьих лиц указаны АО "Издательство "Музыка", ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон" и АО "ВТБ Регистратор".
Издательство, по данным Генпрокуратуры, ведет свою историю с XIX века и является "богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России".
В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП "Издательство "Музыка" и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства стал Зильберквит, его должность предполагает отказ от предпринимательской и иной деятельности. Однако он, отметили в прокуратуре, "захватил государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность". Он оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование в России и запретил к ним бесплатный доступ. А затем он стал заключать контракты на печать музыкальной литературы.
Кроме того, в иске Генпрокуратура требует запретить супругам Зельберквит и Анастасии Юргенсон выезд из России, а для этого обязать Пограничную службу ФСБ и ФССП обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска.
Как сообщается на официальном сайте Российской академии художеств, кандидат педагогических наук Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. С 2006 года - основатель и президент Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского.
Суд принял к производству иск Росрыболовства к колхозу "Восток-1"