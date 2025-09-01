https://1prime.ru/20250901/tramp-861557128.html

Эксперт: Трамп может выйти из конфликта на Украине

МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп с учетом необходимости обращения внимания Вашингтона на Восток может выйти из конфликта на Украине, что откроет путь для переосмысления американской внешней политики, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. "Напрашивается безусловный императив выхода, если закрыть его не удастся, из украинского конфликта - благо это только повышает рейтинг Трампа в стране. Тогда будет легче при желании помириться с Индией, так как отпадет смысл тарифных санкций в связи с закупками российской нефти - вопрос санкций вообще встанет иначе в этой новой ситуации", — сказал Яковенко. Он считает, что выход из конфликта позволит Вашингтону переориентировать усилия на попытку взаимодействия с Китаем и Россией в более равноправном формате. По мнению эксперта, США предстоит выбрать: продолжать одностороннюю конфронтацию или, следуя предпринимательской логике, признать необходимость договорённостей с другими центрами силы. "Геополитические инстинкты тянут Америку на Восток, но, что называется, грехи не пускают, будь то Ближний Восток, где долгое время шли на поводу у радикальных кругов Израиля и так и не реализовали двугосударственное решение палестинской проблемы, или Европа, где попытались осуществить "окончательное решение" русского вопроса. Но время не только лечит, но и необратимо меняет геополитический ландшафт", - отметил Яковенко. Он назвал перспективу диалога по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями важным фактором восстановления глобального доверия.

