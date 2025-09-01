Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Венгрии заявили о подготовке Украины к новому удару по "Дружбе" - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/ukraina-861615665.html
В Венгрии заявили о подготовке Украины к новому удару по "Дружбе"
В Венгрии заявили о подготовке Украины к новому удару по "Дружбе" - 01.09.2025, ПРАЙМ
В Венгрии заявили о подготовке Украины к новому удару по "Дружбе"
Украина готовится к новому удару по нефтепроводу "Дружба", об этом свидетельствует риторика провластных украинских изданий, заявил директор по коммуникациям... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T23:31+0300
2025-09-01T23:31+0300
нефть
мировая экономика
украина
венгрия
словакия
владимир зеленский
петер сийярто
виктор орбан
мид
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
БУДАПЕШТ, 1 сен - ПРАЙМ. Украина готовится к новому удару по нефтепроводу "Дружба", об этом свидетельствует риторика провластных украинских изданий, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер. Менцер опубликовал фрагмент выступления украинского журналиста Сергея Сидоренко, который заявил, что, если нефтепровод "Дружба" будет восстановлен после очередной атаки ВСУ, Украина "захочет снова его остановить, для этого надо снова ударить". "Зеленский готовит очередную атаку на нефтепровод "Дружба". Слова ручного журналиста Зеленского Сергея Сидоренко понятны: они готовятся к очередному "удару". Эти атаки наносят больший вред Венгрии и Словакии, чем России. Украинцы атакуют нас. Нашу энергетическую безопасность, наш суверенитет", - написал Менцер в соцсети Facebook*. Политик назвал "позорным" поведение Брюсселя, который письменно пообещал выступать против подобных атак, однако "смотрит на них и бездействует". "Зеленский атакует нас, угрожает нам и шантажирует нас, вынуждая поддержать членство Украины в ЕС. Но мы никогда не поддадимся украинскому шантажу", - подчеркнул Менцер. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по этому нефтепроводу в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. В среду Сийярто сообщил, что поставки по нефтепроводу "Дружба" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме. В четверг Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и как следствие - во всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского. Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20250830/signal-861492867.html
https://1prime.ru/20250830/druzhba-861509454.html
украина
венгрия
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, украина, венгрия, словакия, владимир зеленский, петер сийярто, виктор орбан, мид, всу
Нефть, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Виктор Орбан, МИД, ВСУ
23:31 01.09.2025
 
В Венгрии заявили о подготовке Украины к новому удару по "Дружбе"

Политик Менцер: Украина готовится к новому удару по нефтепроводу "Дружба"

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Здание парламента в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 1 сен - ПРАЙМ. Украина готовится к новому удару по нефтепроводу "Дружба", об этом свидетельствует риторика провластных украинских изданий, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер.
Менцер опубликовал фрагмент выступления украинского журналиста Сергея Сидоренко, который заявил, что, если нефтепровод "Дружба" будет восстановлен после очередной атаки ВСУ, Украина "захочет снова его остановить, для этого надо снова ударить".
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
СМИ раскрыли, какой сигнал получила Европа после ударов ВСУ по "Дружбе"
30 августа, 11:11
"Зеленский готовит очередную атаку на нефтепровод "Дружба". Слова ручного журналиста Зеленского Сергея Сидоренко понятны: они готовятся к очередному "удару". Эти атаки наносят больший вред Венгрии и Словакии, чем России. Украинцы атакуют нас. Нашу энергетическую безопасность, наш суверенитет", - написал Менцер в соцсети Facebook*.
Политик назвал "позорным" поведение Брюсселя, который письменно пообещал выступать против подобных атак, однако "смотрит на них и бездействует".
"Зеленский атакует нас, угрожает нам и шантажирует нас, вынуждая поддержать членство Украины в ЕС. Но мы никогда не поддадимся украинскому шантажу", - подчеркнул Менцер.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по этому нефтепроводу в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. В среду Сийярто сообщил, что поставки по нефтепроводу "Дружба" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме.
В четверг Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и как следствие - во всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского.
Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги ЕС у здания ЕК в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Сийярто: ЕК не ответила на жалобу Будапешта после атаки Киева на "Дружбу"
30 августа, 17:08
 
НефтьМировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯСЛОВАКИЯВладимир ЗеленскийПетер СийяртоВиктор ОрбанМИДВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала