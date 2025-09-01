https://1prime.ru/20250901/zelenskiy-861552905.html

На Украине рассказали, что случится с Зеленским после саммита ШОС

На Украине рассказали, что случится с Зеленским после саммита ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ

На Украине рассказали, что случится с Зеленским после саммита ШОС

После саммита ШОС президент США Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на переговоры с российским лидером Владимиром | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T02:18+0300

2025-09-01T02:18+0300

2025-09-01T02:41+0300

спецоперация на украине

владимир путин

владимир зеленский

пекин

украина

сша

дональд трамп

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 1 августа — ПРАЙМ. После саммита ШОС президент США Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в заключении по обвинению в государственной измене, на своем канале в Telegram.Парламентарий считает, что хотя лидер киевского режима активно призывает к встрече с президентом России, его истинные намерения заключаются в том, чтобы эти переговоры не удалось организовать, с целью обвинить в этом Москву. Тем не менее, по мнению политика, эта стратегия провалилась.“Действительно, сейчас она (эта тактика. — Прим. ред.) выглядит бессмысленной — и, в первую очередь, это понимает Трамп, который уже обозначил готовность принуждать к встрече Зеленского. Эта готовность обострится, если визит Путина на ШОС в Пекин будет успешным”, — отметил Дубинский.Накануне Владимир Путин прибыл с четырехдневным визитом в Китайскую Народную Республику. В рамках этого визита он примет участие в саммите ШОС, а также проведет двусторонние переговоры с зарубежными лидерами. Кроме того, запланировано посещение Пекина, где состоится трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и другими главами государств. Также президент России будет присутствовать как главный гость на праздничных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.

https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html

https://1prime.ru/20250831/nato-861519777.html

пекин

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, владимир зеленский, пекин, украина, сша, дональд трамп, шос