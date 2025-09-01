Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине рассказали, что случится с Зеленским после саммита ШОС - 01.09.2025
Спецоперация на Украине
На Украине рассказали, что случится с Зеленским после саммита ШОС
На Украине рассказали, что случится с Зеленским после саммита ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
На Украине рассказали, что случится с Зеленским после саммита ШОС
После саммита ШОС президент США Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на переговоры с российским лидером Владимиром | 01.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 августа — ПРАЙМ. После саммита ШОС президент США Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в заключении по обвинению в государственной измене, на своем канале в Telegram.Парламентарий считает, что хотя лидер киевского режима активно призывает к встрече с президентом России, его истинные намерения заключаются в том, чтобы эти переговоры не удалось организовать, с целью обвинить в этом Москву. Тем не менее, по мнению политика, эта стратегия провалилась."Действительно, сейчас она (эта тактика. — Прим. ред.) выглядит бессмысленной — и, в первую очередь, это понимает Трамп, который уже обозначил готовность принуждать к встрече Зеленского. Эта готовность обострится, если визит Путина на ШОС в Пекин будет успешным", — отметил Дубинский.Накануне Владимир Путин прибыл с четырехдневным визитом в Китайскую Народную Республику. В рамках этого визита он примет участие в саммите ШОС, а также проведет двусторонние переговоры с зарубежными лидерами. Кроме того, запланировано посещение Пекина, где состоится трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и другими главами государств. Также президент России будет присутствовать как главный гость на праздничных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.
На Украине рассказали, что случится с Зеленским после саммита ШОС

Дубинский: Трамп надавит на Зеленского, чтобы встреча с Путиным состоялась

Владимир Зеленский в ООН
Владимир Зеленский в ООН. Архивное фото
МОСКВА, 1 августа — ПРАЙМ. После саммита ШОС президент США Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в заключении по обвинению в государственной измене, на своем канале в Telegram.
Парламентарий считает, что хотя лидер киевского режима активно призывает к встрече с президентом России, его истинные намерения заключаются в том, чтобы эти переговоры не удалось организовать, с целью обвинить в этом Москву. Тем не менее, по мнению политика, эта стратегия провалилась.
“Действительно, сейчас она (эта тактика. — Прим. ред.) выглядит бессмысленной — и, в первую очередь, это понимает Трамп, который уже обозначил готовность принуждать к встрече Зеленского. Эта готовность обострится, если визит Путина на ШОС в Пекин будет успешным”, — отметил Дубинский.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российский президент готов к диалогу с лидером киевского режима, при условии, что обсуждаться будут реальные президентские вопросы. Без этого встреча с Зеленским не имеет смысла.

Накануне Владимир Путин прибыл с четырехдневным визитом в Китайскую Народную Республику. В рамках этого визита он примет участие в саммите ШОС, а также проведет двусторонние переговоры с зарубежными лидерами. Кроме того, запланировано посещение Пекина, где состоится трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и другими главами государств. Также президент России будет присутствовать как главный гость на праздничных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.
