МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не готов и не способен урегулировать вопрос утраченных территорий посредством дипломатии из-за давления западных государств, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Никакой дипломатии Зеленский не хочет, и ее не дадут применить "союзники". Их задача ни в коем случае не допустить даже теоретической возможности объединения России, Украины и Беларуси в экономический альянс, потому что это поставит под угрозу гегемонию Франции и Германии в Европе", — написал он.Таким образом политик прокомментировал слова Зеленского, который признал невозможность военного пути возврата регионов, находящихся под контролем России, и подчеркнул важность поиска дипломатических решений. Однако ранее он неоднократно заявлял, что признание утраченных территорий в российской юрисдикции является "красной линией". Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, отмечал, что Украине необходимо признать потерю этих территорий для обеспечения своего существования.

