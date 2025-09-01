https://1prime.ru/20250901/zelenskiy-861605713.html
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях - 01.09.2025, ПРАЙМ
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
европа
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не готов и не способен урегулировать вопрос утраченных территорий посредством дипломатии из-за давления западных государств, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Никакой дипломатии Зеленский не хочет, и ее не дадут применить "союзники". Их задача ни в коем случае не допустить даже теоретической возможности объединения России, Украины и Беларуси в экономический альянс, потому что это поставит под угрозу гегемонию Франции и Германии в Европе", — написал он.Таким образом политик прокомментировал слова Зеленского, который признал невозможность военного пути возврата регионов, находящихся под контролем России, и подчеркнул важность поиска дипломатических решений. Однако ранее он неоднократно заявлял, что признание утраченных территорий в российской юрисдикции является "красной линией". Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, отмечал, что Украине необходимо признать потерю этих территорий для обеспечения своего существования.
украина
европа
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях
