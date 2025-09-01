Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250901/zelenskiy-861605713.html
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях - 01.09.2025, ПРАЙМ
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях
Владимир Зеленский не готов и не способен урегулировать вопрос утраченных территорий посредством дипломатии из-за давления западных государств, заявил депутат... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T17:11+0300
2025-09-01T17:11+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не готов и не способен урегулировать вопрос утраченных территорий посредством дипломатии из-за давления западных государств, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Никакой дипломатии Зеленский не хочет, и ее не дадут применить "союзники". Их задача ни в коем случае не допустить даже теоретической возможности объединения России, Украины и Беларуси в экономический альянс, потому что это поставит под угрозу гегемонию Франции и Германии в Европе", — написал он.Таким образом политик прокомментировал слова Зеленского, который признал невозможность военного пути возврата регионов, находящихся под контролем России, и подчеркнул важность поиска дипломатических решений. Однако ранее он неоднократно заявлял, что признание утраченных территорий в российской юрисдикции является "красной линией". Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, отмечал, что Украине необходимо признать потерю этих территорий для обеспечения своего существования.
https://1prime.ru/20250831/ukraina-861535393.html
https://1prime.ru/20250831/es-861535549.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, европа
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА
17:11 01.09.2025
 
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях

Дубинский усомнился в желании Зеленского решать вопрос территорий дипломатией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не готов и не способен урегулировать вопрос утраченных территорий посредством дипломатии из-за давления западных государств, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Никакой дипломатии Зеленский не хочет, и ее не дадут применить "союзники". Их задача ни в коем случае не допустить даже теоретической возможности объединения России, Украины и Беларуси в экономический альянс, потому что это поставит под угрозу гегемонию Франции и Германии в Европе", — написал он.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
СМИ: в Европе начали понимать, что необходимо сделать с Украиной
Вчера, 17:30
Таким образом политик прокомментировал слова Зеленского, который признал невозможность военного пути возврата регионов, находящихся под контролем России, и подчеркнул важность поиска дипломатических решений. Однако ранее он неоднократно заявлял, что признание утраченных территорий в российской юрисдикции является "красной линией".
Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, отмечал, что Украине необходимо признать потерю этих территорий для обеспечения своего существования.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
"Война с Россией". На Западе возмутились новым шагом ЕС
Вчера, 17:37
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала