Журналиста возмутило новое заявление Макрона о России
Журналиста возмутило новое заявление Макрона о России
2025-09-02T08:47+0300
спецоперация на украине
украина
франция
европа
эммануэль макрон
нато
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X осудил президента Франции Эммануэля Макрона из-за его заявления о России, сделанного после разговора с генеральным секретарем НАТО Макро Рютте.Накануне глава Пятой республики заявил, что коалиция желающих вместе с НАТО будет работать над обеспечением надежных гарантий безопасности для Украины. Также он обвинил Россию якобы в препятствовании установлению мира."Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа", — написал он.Портал Axios ранее отмечал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей. Издание назвало эту позицию оторванной от реальности.
