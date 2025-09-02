Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналиста возмутило новое заявление Макрона о России - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250902/bouz-861627331.html
Журналиста возмутило новое заявление Макрона о России
Журналиста возмутило новое заявление Макрона о России - 02.09.2025, ПРАЙМ
Журналиста возмутило новое заявление Макрона о России
Журналист Чей Боуз в соцсети X осудил президента Франции Эммануэля Макрона из-за его заявления о России, сделанного после разговора с генеральным секретарем... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T08:47+0300
2025-09-02T08:47+0300
спецоперация на украине
украина
франция
европа
эммануэль макрон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X осудил президента Франции Эммануэля Макрона из-за его заявления о России, сделанного после разговора с генеральным секретарем НАТО Макро Рютте.Накануне глава Пятой республики заявил, что коалиция желающих вместе с НАТО будет работать над обеспечением надежных гарантий безопасности для Украины. Также он обвинил Россию якобы в препятствовании установлению мира."Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа", — написал он.Портал Axios ранее отмечал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей. Издание назвало эту позицию оторванной от реальности.
https://1prime.ru/20250901/malinen-861590252.html
https://1prime.ru/20250901/donbass-861572523.html
украина
франция
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_109:0:1612:1127_1920x0_80_0_0_9cea103cab1349519300be31049ecb72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, европа, эммануэль макрон, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, НАТО
08:47 02.09.2025
 
Журналиста возмутило новое заявление Макрона о России

Боуз осудил заявление Макрона о России после разговора с Рютте

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X осудил президента Франции Эммануэля Макрона из-за его заявления о России, сделанного после разговора с генеральным секретарем НАТО Макро Рютте.
Накануне глава Пятой республики заявил, что коалиция желающих вместе с НАТО будет работать над обеспечением надежных гарантий безопасности для Украины. Также он обвинил Россию якобы в препятствовании установлению мира.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес Путина вызвал резкую реакцию в Европе
Вчера, 13:26
"Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа", — написал он.

Портал Axios ранее отмечал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей. Издание назвало эту позицию оторванной от реальности.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Bloomberg раскрыл, на что будет вынужден пойти Киев из-за Путина
Вчера, 10:56
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФРАНЦИЯЕВРОПАЭммануэль МакронНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала