https://1prime.ru/20250902/bouz-861627331.html

Журналиста возмутило новое заявление Макрона о России

Журналиста возмутило новое заявление Макрона о России - 02.09.2025, ПРАЙМ

Журналиста возмутило новое заявление Макрона о России

Журналист Чей Боуз в соцсети X осудил президента Франции Эммануэля Макрона из-за его заявления о России, сделанного после разговора с генеральным секретарем... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T08:47+0300

2025-09-02T08:47+0300

2025-09-02T08:47+0300

спецоперация на украине

украина

франция

европа

эммануэль макрон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети X осудил президента Франции Эммануэля Макрона из-за его заявления о России, сделанного после разговора с генеральным секретарем НАТО Макро Рютте.Накануне глава Пятой республики заявил, что коалиция желающих вместе с НАТО будет работать над обеспечением надежных гарантий безопасности для Украины. Также он обвинил Россию якобы в препятствовании установлению мира."Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа", — написал он.Портал Axios ранее отмечал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей. Издание назвало эту позицию оторванной от реальности.

https://1prime.ru/20250901/malinen-861590252.html

https://1prime.ru/20250901/donbass-861572523.html

украина

франция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, франция, европа, эммануэль макрон, нато