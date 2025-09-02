https://1prime.ru/20250902/miller-861630943.html
Миллер назвал "Силу Сибири 2" самым масштабным проектом в газовой отрасли
Миллер назвал "Силу Сибири 2" самым масштабным проектом в газовой отрасли - 02.09.2025, ПРАЙМ
Миллер назвал "Силу Сибири 2" самым масштабным проектом в газовой отрасли
02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Газопровод "Сила Сибири 2" будет самым масштабным и капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Ранее во вторник он сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Такого рода проекты не могут предполагать каких-то быстрых решений", - сказал Миллер на реплику о том, что компания долго шла к сегодняшнему событию. "Надо понимать, что проект строительства газопровода "Сила Сибири 2" и строительства газопровода "Союз Восток" - транзитного газопровода в Монголии - и соответствующих газотранспортных мощностей в Китае, - будет самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире. Поэтому, конечно, такие вопросы очень быстро не решаются", - добавил он. "Вы знаете, подписан главный документ, основополагающий - это юридически обязывающий меморандум. Все эти вопросы будут решаться в текущий период времени: уточнение объема финансирования, вопросы, которые касаются коммерческих условий поставок, и так далее", - подчеркнул глава "Газпрома". "Сила Сибири 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.
