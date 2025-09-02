Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть растут второй день подряд - 02.09.2025
Цены на нефть растут второй день подряд
Цены на нефть растут второй день подряд
2025-09-02T08:09+0300
2025-09-02T08:09+0300
энергетика
нефть
рынок
саудовская аравия
алжир
ирак
опек
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром, вторую торговую сессию подряд демонстрируя положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44% относительно предыдущего закрытия - до 68,45 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,44%, до 64,93 доллара. По итогам торгов понедельника цены на нефть обеих марок выросли на 1,1%, при этом по итогам прошедшего месяца Brent подешевел на 6,1%, WTI - на 7,6%. Нефтяной рынок находится в ожидании заседания восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана - с добровольными ограничениями добычи, которое запланировано на 7 сентября. "Цены на нефть, вероятно, останутся на текущих уровнях", - прокомментировала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). Она также добавила, что ожидания "надвигающегося" избытка предложения сдерживают рост котировок сырья.
нефть, рынок, саудовская аравия, алжир, ирак, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АЛЖИР, ИРАК, ОПЕК
08:09 02.09.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром, вторую торговую сессию подряд демонстрируя положительную динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44% относительно предыдущего закрытия - до 68,45 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,44%, до 64,93 доллара.
По итогам торгов понедельника цены на нефть обеих марок выросли на 1,1%, при этом по итогам прошедшего месяца Brent подешевел на 6,1%, WTI - на 7,6%.
Нефтяной рынок находится в ожидании заседания восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана - с добровольными ограничениями добычи, которое запланировано на 7 сентября.
"Цены на нефть, вероятно, останутся на текущих уровнях", - прокомментировала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). Она также добавила, что ожидания "надвигающегося" избытка предложения сдерживают рост котировок сырья.
Сирия возобновила экспорт тяжелой нефти
Заголовок открываемого материала