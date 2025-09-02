https://1prime.ru/20250902/neft-861623792.html

Цены на нефть растут второй день подряд

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром, вторую торговую сессию подряд демонстрируя положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44% относительно предыдущего закрытия - до 68,45 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,44%, до 64,93 доллара. По итогам торгов понедельника цены на нефть обеих марок выросли на 1,1%, при этом по итогам прошедшего месяца Brent подешевел на 6,1%, WTI - на 7,6%. Нефтяной рынок находится в ожидании заседания восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана - с добровольными ограничениями добычи, которое запланировано на 7 сентября. "Цены на нефть, вероятно, останутся на текущих уровнях", - прокомментировала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). Она также добавила, что ожидания "надвигающегося" избытка предложения сдерживают рост котировок сырья.

