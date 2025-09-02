Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/neft-861637670.html
Цена нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель - 02.09.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,5-2,5%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца августа превысила 69 долларов, следует из данных торгов. | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T11:46+0300
2025-09-02T11:50+0300
экономика
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,5-2,5%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца августа превысила 69 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 11.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,45% - до 69,14 доллара за баррель, показатель впервые с 25 августа находится выше отметки в 69 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,56% - до 65,65 доллара.
https://1prime.ru/20250902/neft-861623792.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть
Экономика, Нефть
11:46 02.09.2025 (обновлено: 11:50 02.09.2025)
 
Цена нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с 25 августа

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,5-2,5%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца августа превысила 69 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,45% - до 69,14 доллара за баррель, показатель впервые с 25 августа находится выше отметки в 69 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,56% - до 65,65 доллара.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Цены на нефть растут второй день подряд
08:09
 
ЭкономикаНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала