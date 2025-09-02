https://1prime.ru/20250902/neft-861637670.html
Цена нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1,5-2,5%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца августа превысила 69 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 11.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,45% - до 69,14 доллара за баррель, показатель впервые с 25 августа находится выше отметки в 69 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,56% - до 65,65 доллара.
