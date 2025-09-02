https://1prime.ru/20250902/neft-861650585.html

Мировые цены на нефть растут на геополитической обстановке

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются в пределах 3%, инвесторы следят за ситуацией вокруг добычи ОПЕК+ и геополитической обстановкой, следует из данных торгов. По состоянию на 14.28 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,57% - до 69,22 доллара за баррель, показатель впервые с 25 августа находится выше отметки в 69 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,73% - до 65,76 доллара. Инвесторы ожидают следующей встречи "восьмерки" добровольцев ОПЕК+, которая запланирована на 7 сентября. Решения по добыче могут отразиться на нефтяных ценах. Трейдеры также обращают внимание на политическую обстановку, в частности, на то, что касается мер США относительно российской нефти. С давлением со стороны Вашингтона столкнулась Индия. В конце августа американский президент Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. "Настроения на нефтяном рынке меняются с крайне негативных на более нейтральные. Главным фактором поддержки нефтяных цен является геополитическая премия. Никто больше не верит в скорое заключение мирного соглашения между Россией и Украиной", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).

