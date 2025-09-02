https://1prime.ru/20250902/neft-861666630.html
Нефть дорожает на ожиданиях решений ОПЕК+
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на 1-2%, участники рынка ожидают решений заседания "восьмерки" добровольцев ОПЕК+ по добыче сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.15 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1% относительно предыдущего закрытия - до 68,83 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,05%, до 65,32 доллара. "Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют тенденцию к росту в преддверии решений ОПЕК+ и геополитических опасений вокруг доли России в объеме поставок сырой нефти", - приводит агентство Рейтер мнение независимого аналитика Гаурава Шармы (Gaurav Sharma). Как сообщает Рейтер со ссылкой на аналитиков, альянс не будет сворачивать оставшиеся 1,65 миллиона баррелей в сутки добровольного сокращения добычи, которые "поддерживают рынок и цены на уровне 60 долларов за баррель". Следующая встреча "восьмерки" добровольцев ОПЕК+: России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана, - запланирована на 7 сентября. Решения по добыче могут отразиться на нефтяных котировках.
