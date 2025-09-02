https://1prime.ru/20250902/persiki-861628135.html
Россия лидировала по импорту персиков из Узбекистана в январе-июле
ТАШКЕНТ, 2 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2025 года поставил на экспорт 87,9 тысячи тонн персиков, главным покупателем остается Россия, куда было поставлено 69,9 тысячи тонн этого фрукта, следует из данных национального комитета по статистике республики. "В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал в 15 зарубежных стран 87,9 тысячи тонн персиков на сумму 80,5 миллиона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Динамика поставок не раскрывается. По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанских персиков первое место занимает Россия –69,9 тысячи тонн, или 79,5% от всего экспорта из республики. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (13,1 тысячи тонн) и Киргизия (4 тысячи тонн). Персики занимают одно из лидирующих мест в структуре поставок узбекистанских фруктов на внешние рынки. Экспорт персиков из Узбекистана начинается в июне в период пикового сбора урожая в республике. В зависимости от погодных условий каждый год Узбекистан экспортирует до 20% от общего собранного объема.
