Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия лидировала по импорту персиков из Узбекистана в январе-июле - 02.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250902/persiki-861628135.html
Россия лидировала по импорту персиков из Узбекистана в январе-июле
Россия лидировала по импорту персиков из Узбекистана в январе-июле - 02.09.2025, ПРАЙМ
Россия лидировала по импорту персиков из Узбекистана в январе-июле
Узбекистан в январе-июле 2025 года поставил на экспорт 87,9 тысячи тонн персиков, главным покупателем остается Россия, куда было поставлено 69,9 тысячи тонн... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T09:06+0300
2025-09-02T09:06+0300
экономика
бизнес
россия
узбекистан
казахстан
киргизия
https://cdnn.1prime.ru/img/80374/93/803749307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f4b29fbabdf6f4fc2bfee234df4adf65.jpg
ТАШКЕНТ, 2 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2025 года поставил на экспорт 87,9 тысячи тонн персиков, главным покупателем остается Россия, куда было поставлено 69,9 тысячи тонн этого фрукта, следует из данных национального комитета по статистике республики. "В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал в 15 зарубежных стран 87,9 тысячи тонн персиков на сумму 80,5 миллиона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Динамика поставок не раскрывается. По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанских персиков первое место занимает Россия –69,9 тысячи тонн, или 79,5% от всего экспорта из республики. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (13,1 тысячи тонн) и Киргизия (4 тысячи тонн). Персики занимают одно из лидирующих мест в структуре поставок узбекистанских фруктов на внешние рынки. Экспорт персиков из Узбекистана начинается в июне в период пикового сбора урожая в республике. В зависимости от погодных условий каждый год Узбекистан экспортирует до 20% от общего собранного объема.
https://1prime.ru/20250807/avstriya-860421915.html
узбекистан
казахстан
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80374/93/803749307_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5a7049b80015bbc92d31b23ffd0a1d97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, узбекистан, казахстан, киргизия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ
09:06 02.09.2025
 
Россия лидировала по импорту персиков из Узбекистана в январе-июле

Узбекистан в январе-июле 2025 года поставил на экспорт 87,9 тысячи тонн персиков

© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанк% Урожай персиков
% Урожай персиков - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 2 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2025 года поставил на экспорт 87,9 тысячи тонн персиков, главным покупателем остается Россия, куда было поставлено 69,9 тысячи тонн этого фрукта, следует из данных национального комитета по статистике республики.
"В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал в 15 зарубежных стран 87,9 тысячи тонн персиков на сумму 80,5 миллиона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Динамика поставок не раскрывается.
По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанских персиков первое место занимает Россия –69,9 тысячи тонн, или 79,5% от всего экспорта из республики. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (13,1 тысячи тонн) и Киргизия (4 тысячи тонн).
Персики занимают одно из лидирующих мест в структуре поставок узбекистанских фруктов на внешние рынки. Экспорт персиков из Узбекистана начинается в июне в период пикового сбора урожая в республике. В зависимости от погодных условий каждый год Узбекистан экспортирует до 20% от общего собранного объема.
%Овощи и фрукты - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
В Австрии предложили отменить НДС на фрукты и овощи
7 августа, 12:16
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНКИРГИЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала