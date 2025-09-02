https://1prime.ru/20250902/persiki-861628135.html

Россия лидировала по импорту персиков из Узбекистана в январе-июле

Россия лидировала по импорту персиков из Узбекистана в январе-июле - 02.09.2025, ПРАЙМ

Россия лидировала по импорту персиков из Узбекистана в январе-июле

Узбекистан в январе-июле 2025 года поставил на экспорт 87,9 тысячи тонн персиков, главным покупателем остается Россия, куда было поставлено 69,9 тысячи тонн... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T09:06+0300

2025-09-02T09:06+0300

2025-09-02T09:06+0300

экономика

бизнес

россия

узбекистан

казахстан

киргизия

https://cdnn.1prime.ru/img/80374/93/803749307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f4b29fbabdf6f4fc2bfee234df4adf65.jpg

ТАШКЕНТ, 2 сен – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2025 года поставил на экспорт 87,9 тысячи тонн персиков, главным покупателем остается Россия, куда было поставлено 69,9 тысячи тонн этого фрукта, следует из данных национального комитета по статистике республики. "В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал в 15 зарубежных стран 87,9 тысячи тонн персиков на сумму 80,5 миллиона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Динамика поставок не раскрывается. По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанских персиков первое место занимает Россия –69,9 тысячи тонн, или 79,5% от всего экспорта из республики. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (13,1 тысячи тонн) и Киргизия (4 тысячи тонн). Персики занимают одно из лидирующих мест в структуре поставок узбекистанских фруктов на внешние рынки. Экспорт персиков из Узбекистана начинается в июне в период пикового сбора урожая в республике. В зависимости от погодных условий каждый год Узбекистан экспортирует до 20% от общего собранного объема.

https://1prime.ru/20250807/avstriya-860421915.html

узбекистан

казахстан

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, узбекистан, казахстан, киргизия