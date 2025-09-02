"Эксперт РА" понизило кредитный рейтинг "Сегежа Групп"

https://1prime.ru/20250902/reyting-861666069.html

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности компании "Сегежа Групп" до уровня "ruВВ-" со стабильным прогнозом и сняло статус "под наблюдением", сообщило агентство. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО "Сегежа Групп" до уровня "ruВВ-", изменило прогноз по рейтингу на стабильный и сняло статус "под наблюдением". Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне "ruВВ+" c развивающимся прогнозом", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, рейтинг обусловлен сдержанной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, сильными рыночными и конкурентными позициями, высокой долговой нагрузкой, чувствительной ликвидностью, слабыми показателями рентабельности и высоким уровнем корпоративного управления. Снижение рейтинга связано с продолжающимся ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок в отчетном периоде по сравнению с датой последнего пересмотра рейтинга, пишет "Эксперт РА" Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает три государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.

