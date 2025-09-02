https://1prime.ru/20250902/rosatom-861670912.html

Лихачев пообещал помочь Китаю обогнать США в атомной отрасли

Лихачев пообещал помочь Китаю обогнать США в атомной отрасли - 02.09.2025, ПРАЙМ

Лихачев пообещал помочь Китаю обогнать США в атомной отрасли

Россия поможет Китаю перегнать США в установленной мощности атомных электростанций, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев телеканалу "Россия-1".

2025-09-02T22:06+0300

2025-09-02T22:06+0300

2025-09-02T22:11+0300

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия поможет Китаю перегнать США в установленной мощности атомных электростанций, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев телеканалу "Россия-1". "Китай обладает грандиозными планами по развитию атомной энергетики. Поставлена задача догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки в установленной мощности, а это значит – выйти на мощность более 100 гигаватт", - сказал Лихачев. По его словам, Россия поможет КНР достичь этой цели - создано уже четыре атомных реактора мощностью более гигаватта, строятся еще четыре.Также глава "Росатома" отметил, что сотрудничество России и Китая в атомной сфере можно прогнозировать на столетие вперед.

