Лихачев пообещал помочь Китаю обогнать США в атомной отрасли
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия поможет Китаю перегнать США в установленной мощности атомных электростанций, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев телеканалу "Россия-1". "Китай обладает грандиозными планами по развитию атомной энергетики. Поставлена задача догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки в установленной мощности, а это значит – выйти на мощность более 100 гигаватт", - сказал Лихачев. По его словам, Россия поможет КНР достичь этой цели - создано уже четыре атомных реактора мощностью более гигаватта, строятся еще четыре.Также глава "Росатома" отметил, что сотрудничество России и Китая в атомной сфере можно прогнозировать на столетие вперед.
