Лихачев пообещал помочь Китаю обогнать США в атомной отрасли - 02.09.2025, ПРАЙМ
Лихачев пообещал помочь Китаю обогнать США в атомной отрасли
Россия поможет Китаю перегнать США в установленной мощности атомных электростанций, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев телеканалу "Россия-1". | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T22:06+0300
2025-09-02T22:11+0300
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия поможет Китаю перегнать США в установленной мощности атомных электростанций, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев телеканалу "Россия-1". "Китай обладает грандиозными планами по развитию атомной энергетики. Поставлена задача догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки в установленной мощности, а это значит – выйти на мощность более 100 гигаватт", - сказал Лихачев. По его словам, Россия поможет КНР достичь этой цели - создано уже четыре атомных реактора мощностью более гигаватта, строятся еще четыре.Также глава "Росатома" отметил, что сотрудничество России и Китая в атомной сфере можно прогнозировать на столетие вперед.
22:06 02.09.2025 (обновлено: 22:11 02.09.2025)
 
Лихачев пообещал помочь Китаю обогнать США в атомной отрасли

Лихачев: Россия поможет Китаю перегнать США в установленной мощности АЭС

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия поможет Китаю перегнать США в установленной мощности атомных электростанций, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев телеканалу "Россия-1".
"Китай обладает грандиозными планами по развитию атомной энергетики. Поставлена задача догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки в установленной мощности, а это значит – выйти на мощность более 100 гигаватт", - сказал Лихачев.
По его словам, Россия поможет КНР достичь этой цели - создано уже четыре атомных реактора мощностью более гигаватта, строятся еще четыре.
Также глава "Росатома" отметил, что сотрудничество России и Китая в атомной сфере можно прогнозировать на столетие вперед.
Росатом на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
"Росатом" и Агентство по атомной энергии КНР договорились о сотрудничестве
