"Россети" ищут, кто застрахует их имущество на сумму 4,7 трлн рублей

МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. ПАО "Россети" во вторник объявило тендер на страхование своего имущества, страховая сумма указана в размере почти 4,7 триллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. Объект закупки - право заключения договора страхования имущества ПАО "Россети". Начальная (максимальная) цена договора заявлена почти в 2,9 миллиарда рублей. "Страховая сумма по всему имуществу, подлежащему страхованию, устанавливается в размере 4 697 521 841 009 (четыре триллиона шестьсот девяносто семь миллиардов пятьсот двадцать один миллион восемьсот сорок одна тысяча девять) рублей… Территория страхования – территория Российской Федерации, кроме Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей", - говорится в документации. Перечень страховых случаев включает, в частности, огневые риски, стихийные бедствия, опасные и неблагоприятные метеоявления, противоправные действия третьих лиц, повреждения в результате ошибок строительства. В числе огневых рисков – взрыв, падение пилотируемых летательных аппаратов или их частей. "В пределах установленного в ТЗ подлимита… покрывается ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате терроризма и диверсии", - отмечает заказчик. Срок страхования - с 1 октября 2025 года до 1 октября 2027 года. Итоги закупки подведут 23 сентября.

