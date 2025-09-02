Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россети" ищут, кто застрахует их имущество на сумму 4,7 трлн рублей - 02.09.2025, ПРАЙМ
"Россети" ищут, кто застрахует их имущество на сумму 4,7 трлн рублей
"Россети" ищут, кто застрахует их имущество на сумму 4,7 трлн рублей
2025-09-02T21:07+0300
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. ПАО "Россети" во вторник объявило тендер на страхование своего имущества, страховая сумма указана в размере почти 4,7 триллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. Объект закупки - право заключения договора страхования имущества ПАО "Россети". Начальная (максимальная) цена договора заявлена почти в 2,9 миллиарда рублей. "Страховая сумма по всему имуществу, подлежащему страхованию, устанавливается в размере 4 697 521 841 009 (четыре триллиона шестьсот девяносто семь миллиардов пятьсот двадцать один миллион восемьсот сорок одна тысяча девять) рублей… Территория страхования – территория Российской Федерации, кроме Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей", - говорится в документации. Перечень страховых случаев включает, в частности, огневые риски, стихийные бедствия, опасные и неблагоприятные метеоявления, противоправные действия третьих лиц, повреждения в результате ошибок строительства. В числе огневых рисков – взрыв, падение пилотируемых летательных аппаратов или их частей. "В пределах установленного в ТЗ подлимита… покрывается ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате терроризма и диверсии", - отмечает заказчик. Срок страхования - с 1 октября 2025 года до 1 октября 2027 года. Итоги закупки подведут 23 сентября.
21:07 02.09.2025
 
"Россети" ищут, кто застрахует их имущество на сумму 4,7 трлн рублей

ПАО "Россети" объявило тендер на страхование имущества на сумму 4,7 трлн рублей

© РоссетиМЭС Сибири_ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС
МЭС Сибири_ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС
© Россети
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. ПАО "Россети" во вторник объявило тендер на страхование своего имущества, страховая сумма указана в размере почти 4,7 триллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
Объект закупки - право заключения договора страхования имущества ПАО "Россети". Начальная (максимальная) цена договора заявлена почти в 2,9 миллиарда рублей.
"Страховая сумма по всему имуществу, подлежащему страхованию, устанавливается в размере 4 697 521 841 009 (четыре триллиона шестьсот девяносто семь миллиардов пятьсот двадцать один миллион восемьсот сорок одна тысяча девять) рублей… Территория страхования – территория Российской Федерации, кроме Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей", - говорится в документации.
Перечень страховых случаев включает, в частности, огневые риски, стихийные бедствия, опасные и неблагоприятные метеоявления, противоправные действия третьих лиц, повреждения в результате ошибок строительства. В числе огневых рисков – взрыв, падение пилотируемых летательных аппаратов или их частей.
"В пределах установленного в ТЗ подлимита… покрывается ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате терроризма и диверсии", - отмечает заказчик.
Срок страхования - с 1 октября 2025 года до 1 октября 2027 года.
Итоги закупки подведут 23 сентября.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
"Россети" построили ключевое звено энерготранзита финального участка БАМа
19 августа, 11:58
 
ЭкономикаРоссетистрахованиеимуществотендер
 
 
