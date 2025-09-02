https://1prime.ru/20250902/rossiya-861631422.html

В США указали на важную деталь в решениях России

В США указали на важную деталь в решениях России - 02.09.2025, ПРАЙМ

В США указали на важную деталь в решениях России

Россия ведет искусную дипломатию, заявил директор Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Киммейдж в комментарии газете New York Times. "Дело не только в том, что... | 02.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россия ведет искусную дипломатию, заявил директор Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Киммейдж в комментарии газете New York Times. "Дело не только в том, что Россия выдержала три с половиной года тяжелой войны и все еще стоит на ногах и продолжает двигаться вперед, но и в том, что российская дипломатия была весьма искусной", — сказал он.С начала конфликта на Украине российское руководство стало уделять повышенное внимание укреплению связей с государствами, не входящими в западный блок, отмечает издание. В частности, Москва активизировала взаимодействие с Китаем, Индией и Турцией, пишет NYT.Президент России Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС, и провел серию переговоров с мировыми лидерамиВ среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

