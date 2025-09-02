Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США указали на важную деталь в решениях России - 02.09.2025
Спецоперация на Украине
В США указали на важную деталь в решениях России
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россия ведет искусную дипломатию, заявил директор Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Киммейдж в комментарии газете New York Times. "Дело не только в том, что Россия выдержала три с половиной года тяжелой войны и все еще стоит на ногах и продолжает двигаться вперед, но и в том, что российская дипломатия была весьма искусной", — сказал он.С начала конфликта на Украине российское руководство стало уделять повышенное внимание укреплению связей с государствами, не входящими в западный блок, отмечает издание. В частности, Москва активизировала взаимодействие с Китаем, Индией и Турцией, пишет NYT.Президент России Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС, и провел серию переговоров с мировыми лидерамиВ среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
09:59 02.09.2025
 
В США указали на важную деталь в решениях России

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россия ведет искусную дипломатию, заявил директор Института Кеннана в Вашингтоне Майкл Киммейдж в комментарии газете New York Times.

"Дело не только в том, что Россия выдержала три с половиной года тяжелой войны и все еще стоит на ногах и продолжает двигаться вперед, но и в том, что российская дипломатия была весьма искусной", — сказал он.
С начала конфликта на Украине российское руководство стало уделять повышенное внимание укреплению связей с государствами, не входящими в западный блок, отмечает издание. В частности, Москва активизировала взаимодействие с Китаем, Индией и Турцией, пишет NYT.

Президент России Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС, и провел серию переговоров с мировыми лидерами

В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
