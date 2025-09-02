https://1prime.ru/20250902/rsa-861645347.html

Средняя стоимость ОСАГО в России снизилась на 5%

Средняя стоимость ОСАГО в России снизилась на 5% - 02.09.2025

Средняя стоимость ОСАГО в России снизилась на 5%

Средняя премия по годовым полисам ОСАГО за семь месяцев 2025 года составила 7 тысяч 272 рубля, что на 5% ниже, чем средняя премия по обязательной... | 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Средняя премия по годовым полисам ОСАГО за семь месяцев 2025 года составила 7 тысяч 272 рубля, что на 5% ниже, чем средняя премия по обязательной "автогражданке" за тот же период в 2024 году. При этом средняя выплата по годовым полисам ОСАГО показала рост на 15,6% за этот же период и достигла 111 тысяч 589 рублей, сообщил журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По данным союза, в январе-июле 2024 года средняя выплата по годовым полисам ОСАГО составляла 96 тысяч 530 рублей. Средняя премия по полисам ОСАГО в июле 2025 года равнялась 7 тысяч 245 рублей, что на 4,9% ниже, чем в июле 2024 года. Средняя выплата в этом месяце поставила новый рекорд, увеличившись до 120 тысяч 369 рублей. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. "Вопреки тому, что средняя выплата продолжает расти рекордными темпами, а цены на рынке запчастей колеблются, страховщикам успешно удается сдерживать рост средней премии и даже наоборот - предлагать автовладельцам более выгодные предложения благодаря свободному тарифу, который позволяет лучше учитывать индивидуальные риски водителей", – сказал Уфимцев. Одним из важнейших факторов, сдерживающих рост средней премии ОСАГО, по его словам, является высокая конкуренция между страховщиками за "безубыточных" автовладельцев — аккуратных водителей, которые ответственно соблюдают правила дорожного движения и не провоцируют аварийные ситуации. Доля таких водителей увеличивается, что существенно влияет на динамику рынка. "По данным рэнкинга РСА, за период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года доля таких водителей выросла во всех регионах страны", – отметил глава РСА. Общая сумма выплат за семь месяцев 2025 года, по оценке РСА, составила 131,1 миллиарда рублей, включая 123,9 миллиарда рублей выплат страховщиков, 5,9 миллиарда рублей судебных накладных расходов и 1,3 миллиарда рублей выплат из компенсационного фонда РСА. Количество заключенных договоров за этот период достигло 28,1 миллиона, из них 2,9 миллиона договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 184,4 миллиарда рублей.

