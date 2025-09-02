Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бумажный тигр": на Западе что произойдет с НАТО после саммита ШОС - 02.09.2025
"Бумажный тигр": на Западе что произойдет с НАТО после саммита ШОС
"Бумажный тигр": на Западе что произойдет с НАТО после саммита ШОС - 02.09.2025
"Бумажный тигр": на Западе что произойдет с НАТО после саммита ШОС
Саммит ШОС продемонстрировал единство и готовность стран-участниц к долгосрочному взаимодействию, и в случае военного конфликта НАТО не имело бы шансов на успех | 02.09.2025
2025-09-02T23:28+0300
2025-09-02T23:33+0300
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Саммит ШОС продемонстрировал единство и готовность стран-участниц к долгосрочному взаимодействию, и в случае военного конфликта НАТО не имело бы шансов на успех пишет британская газета Daily Mail."НАТО, смертельно ослабленная американским изоляционизмом и европейской немощью, превратилась в бумажного тигра. Если война действительно начнется, мы можем заранее вывешивать белый флаг в Дувре", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что лидеры европейских стран не справляются с управлением и лишены стратегического видения будущего, тогда как государства ШОС активно развивают долгосрочные стратегии и укрепляют свои партнерские отношения.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
23:28 02.09.2025 (обновлено: 23:33 02.09.2025)
 
"Бумажный тигр": на Западе что произойдет с НАТО после саммита ШОС

Daily Mail: НАТО будет бессильна в случае войны со странами — членами ШОС

МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Саммит ШОС продемонстрировал единство и готовность стран-участниц к долгосрочному взаимодействию, и в случае военного конфликта НАТО не имело бы шансов на успех пишет британская газета Daily Mail.
"НАТО, смертельно ослабленная американским изоляционизмом и европейской немощью, превратилась в бумажного тигра. Если война действительно начнется, мы можем заранее вывешивать белый флаг в Дувре", — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что лидеры европейских стран не справляются с управлением и лишены стратегического видения будущего, тогда как государства ШОС активно развивают долгосрочные стратегии и укрепляют свои партнерские отношения.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
