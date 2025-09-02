https://1prime.ru/20250902/sanktsii-861666491.html
США ввели санкции против сети, которая якобы продавала иранскую нефть
США ввели санкции против сети, которая якобы продавала иранскую нефть - 02.09.2025, ПРАЙМ
США ввели санкции против сети, которая якобы продавала иранскую нефть
Минфин США объявил о введении санкций против сети компаний и судов под руководством бизнесмена Валида аль-Самарраи, обвиняемого в контрабанде иранской нефти,... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T18:32+0300
2025-09-02T18:32+0300
2025-09-02T18:32+0300
политика
сша
нефть
иран
скотт бессент
ofac
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Минфин США объявил о введении санкций против сети компаний и судов под руководством бизнесмена Валида аль-Самарраи, обвиняемого в контрабанде иранской нефти, которая якобы выдавалась за иракскую, говорится в обнародованном во вторник заявлении управления по контролю за иностранными активами (OFAC). По данным ведомства, схема якобы заключалась в том, что иранская нефть смешивалась с иракской и продавалась как сырье исключительно иракского происхождения. Такой механизм приносил сотни миллионов долларов дохода Ирану и самому аль-Самарраи, уточнило управление. "Ирак не может становиться убежищем для террористов, поэтому США противодействуют иранскому влиянию в стране. Наносим удар по нефтяным доходам режима, чтобы лишить его возможности атаковать США и союзников", - заявил глава минфина Скотт Бессент, слова которого приводит ведомство в своем заявлении. По информации управления, под санкции попали две базирующиеся в ОАЭ компании аль-Самарраи: Babylon Navigation DMCC и Galaxy Oil FZ-LLC, а также зарегистрированные на Маршалловых островах структуры, якобы использовавшиеся для маскировки собственности. Ограничения введены и против девяти танкеров под флагом Либерии, которые якобы занимались смешиванием партий нефти и перевозкой грузов. В минфине отметили, что суда аль-Самарраи якобы использовали перевалки "борт к борту" в Персидском заливе, отключение навигационных систем и ночные операции, чтобы скрыть происхождение топлива и взаимодействие с иранским "теневым флотом". Решение принято в рамках президентского указа №13902, предусматривающего санкции в отношении Ирана.
https://1prime.ru/20250824/vens-861173401.html
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_249:0:2788:1904_1920x0_80_0_0_194d4b694af710d9873a375746ee4904.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нефть, иран, скотт бессент, ofac
Политика, США, Нефть, ИРАН, Скотт Бессент, OFAC
США ввели санкции против сети, которая якобы продавала иранскую нефть
Минфин США ввел санкции против сети, якобы продававшей иранскую нефть
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Минфин США объявил о введении санкций против сети компаний и судов под руководством бизнесмена Валида аль-Самарраи, обвиняемого в контрабанде иранской нефти, которая якобы выдавалась за иракскую, говорится в обнародованном во вторник заявлении управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
По данным ведомства, схема якобы заключалась в том, что иранская нефть смешивалась с иракской и продавалась как сырье исключительно иракского происхождения. Такой механизм приносил сотни миллионов долларов дохода Ирану и самому аль-Самарраи, уточнило управление.
"Ирак не может становиться убежищем для террористов, поэтому США противодействуют иранскому влиянию в стране. Наносим удар по нефтяным доходам режима, чтобы лишить его возможности атаковать США и союзников", - заявил глава минфина Скотт Бессент, слова которого приводит ведомство в своем заявлении.
По информации управления, под санкции попали две базирующиеся в ОАЭ компании аль-Самарраи: Babylon Navigation DMCC и Galaxy Oil FZ-LLC, а также зарегистрированные на Маршалловых островах структуры, якобы использовавшиеся для маскировки собственности. Ограничения введены и против девяти танкеров под флагом Либерии, которые якобы занимались смешиванием партий нефти и перевозкой грузов.
В минфине отметили, что суда аль-Самарраи якобы использовали перевалки "борт к борту" в Персидском заливе, отключение навигационных систем и ночные операции, чтобы скрыть происхождение топлива и взаимодействие с иранским "теневым флотом".
Решение принято в рамках президентского указа №13902, предусматривающего санкции в отношении Ирана.
Вэнс: США не исключают возможности введения санкций против России