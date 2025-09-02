Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США ввели санкции против сети, которая якобы продавала иранскую нефть - 02.09.2025, ПРАЙМ
Политика
США ввели санкции против сети, которая якобы продавала иранскую нефть
США ввели санкции против сети, которая якобы продавала иранскую нефть
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Минфин США объявил о введении санкций против сети компаний и судов под руководством бизнесмена Валида аль-Самарраи, обвиняемого в контрабанде иранской нефти, которая якобы выдавалась за иракскую, говорится в обнародованном во вторник заявлении управления по контролю за иностранными активами (OFAC). По данным ведомства, схема якобы заключалась в том, что иранская нефть смешивалась с иракской и продавалась как сырье исключительно иракского происхождения. Такой механизм приносил сотни миллионов долларов дохода Ирану и самому аль-Самарраи, уточнило управление. "Ирак не может становиться убежищем для террористов, поэтому США противодействуют иранскому влиянию в стране. Наносим удар по нефтяным доходам режима, чтобы лишить его возможности атаковать США и союзников", - заявил глава минфина Скотт Бессент, слова которого приводит ведомство в своем заявлении. По информации управления, под санкции попали две базирующиеся в ОАЭ компании аль-Самарраи: Babylon Navigation DMCC и Galaxy Oil FZ-LLC, а также зарегистрированные на Маршалловых островах структуры, якобы использовавшиеся для маскировки собственности. Ограничения введены и против девяти танкеров под флагом Либерии, которые якобы занимались смешиванием партий нефти и перевозкой грузов. В минфине отметили, что суда аль-Самарраи якобы использовали перевалки "борт к борту" в Персидском заливе, отключение навигационных систем и ночные операции, чтобы скрыть происхождение топлива и взаимодействие с иранским "теневым флотом". Решение принято в рамках президентского указа №13902, предусматривающего санкции в отношении Ирана.
сша, нефть, иран, скотт бессент, ofac
Политика, США, Нефть, ИРАН, Скотт Бессент, OFAC
18:32 02.09.2025
 
США ввели санкции против сети, которая якобы продавала иранскую нефть

Минфин США ввел санкции против сети, якобы продававшей иранскую нефть

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Танкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Минфин США объявил о введении санкций против сети компаний и судов под руководством бизнесмена Валида аль-Самарраи, обвиняемого в контрабанде иранской нефти, которая якобы выдавалась за иракскую, говорится в обнародованном во вторник заявлении управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
По данным ведомства, схема якобы заключалась в том, что иранская нефть смешивалась с иракской и продавалась как сырье исключительно иракского происхождения. Такой механизм приносил сотни миллионов долларов дохода Ирану и самому аль-Самарраи, уточнило управление.
"Ирак не может становиться убежищем для террористов, поэтому США противодействуют иранскому влиянию в стране. Наносим удар по нефтяным доходам режима, чтобы лишить его возможности атаковать США и союзников", - заявил глава минфина Скотт Бессент, слова которого приводит ведомство в своем заявлении.
По информации управления, под санкции попали две базирующиеся в ОАЭ компании аль-Самарраи: Babylon Navigation DMCC и Galaxy Oil FZ-LLC, а также зарегистрированные на Маршалловых островах структуры, якобы использовавшиеся для маскировки собственности. Ограничения введены и против девяти танкеров под флагом Либерии, которые якобы занимались смешиванием партий нефти и перевозкой грузов.
В минфине отметили, что суда аль-Самарраи якобы использовали перевалки "борт к борту" в Персидском заливе, отключение навигационных систем и ночные операции, чтобы скрыть происхождение топлива и взаимодействие с иранским "теневым флотом".
Решение принято в рамках президентского указа №13902, предусматривающего санкции в отношении Ирана.
Вэнс: США не исключают возможности введения санкций против России
24 августа, 17:18
24 августа, 17:18
 
