https://1prime.ru/20250902/sanktsii-861666491.html

США ввели санкции против сети, которая якобы продавала иранскую нефть

США ввели санкции против сети, которая якобы продавала иранскую нефть - 02.09.2025, ПРАЙМ

США ввели санкции против сети, которая якобы продавала иранскую нефть

Минфин США объявил о введении санкций против сети компаний и судов под руководством бизнесмена Валида аль-Самарраи, обвиняемого в контрабанде иранской нефти,... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T18:32+0300

2025-09-02T18:32+0300

2025-09-02T18:32+0300

политика

сша

нефть

иран

скотт бессент

ofac

https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Минфин США объявил о введении санкций против сети компаний и судов под руководством бизнесмена Валида аль-Самарраи, обвиняемого в контрабанде иранской нефти, которая якобы выдавалась за иракскую, говорится в обнародованном во вторник заявлении управления по контролю за иностранными активами (OFAC). По данным ведомства, схема якобы заключалась в том, что иранская нефть смешивалась с иракской и продавалась как сырье исключительно иракского происхождения. Такой механизм приносил сотни миллионов долларов дохода Ирану и самому аль-Самарраи, уточнило управление. "Ирак не может становиться убежищем для террористов, поэтому США противодействуют иранскому влиянию в стране. Наносим удар по нефтяным доходам режима, чтобы лишить его возможности атаковать США и союзников", - заявил глава минфина Скотт Бессент, слова которого приводит ведомство в своем заявлении. По информации управления, под санкции попали две базирующиеся в ОАЭ компании аль-Самарраи: Babylon Navigation DMCC и Galaxy Oil FZ-LLC, а также зарегистрированные на Маршалловых островах структуры, якобы использовавшиеся для маскировки собственности. Ограничения введены и против девяти танкеров под флагом Либерии, которые якобы занимались смешиванием партий нефти и перевозкой грузов. В минфине отметили, что суда аль-Самарраи якобы использовали перевалки "борт к борту" в Персидском заливе, отключение навигационных систем и ночные операции, чтобы скрыть происхождение топлива и взаимодействие с иранским "теневым флотом". Решение принято в рамках президентского указа №13902, предусматривающего санкции в отношении Ирана.

https://1prime.ru/20250824/vens-861173401.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, нефть, иран, скотт бессент, ofac