В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт

2025-09-02T20:01+0300

2025-09-02T20:01+0300

2025-09-02T20:15+0300

происшествия

севастополь

морской пассажирский транспорт

движение

приостановка

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе временно прекратили работу, рейд закрыт, сообщил во вторник департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение (в Севастополе - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала департамента в 19.38 мск. Рейд закрыт, уточнили в ведомстве. Причины приостановки работы не уточняются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

