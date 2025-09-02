Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт
Катера и паромы в Севастополе временно прекратили работу, рейд закрыт, сообщил во вторник департамент транспорта города. | 02.09.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе временно прекратили работу, рейд закрыт, сообщил во вторник департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение (в Севастополе - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала департамента в 19.38 мск. Рейд закрыт, уточнили в ведомстве. Причины приостановки работы не уточняются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
20:01 02.09.2025 (обновлено: 20:15 02.09.2025)
 
В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт

Власти: в Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт

© РИА Новости . Дмитрий Коробейников | Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе временно прекратили работу, рейд закрыт, сообщил во вторник департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение (в Севастополе - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала департамента в 19.38 мск.
Рейд закрыт, уточнили в ведомстве.
Причины приостановки работы не уточняются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
Вид на город Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
