В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт
В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт - 02.09.2025, ПРАЙМ
В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт
Катера и паромы в Севастополе временно прекратили работу, рейд закрыт, сообщил во вторник департамент транспорта города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе временно прекратили работу, рейд закрыт, сообщил во вторник департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение (в Севастополе - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала департамента в 19.38 мск. Рейд закрыт, уточнили в ведомстве. Причины приостановки работы не уточняются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт
Власти: в Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Катера и паромы в Севастополе временно прекратили работу, рейд закрыт, сообщил во вторник департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение (в Севастополе - ред.)", - говорится в публикации Telegram-канала департамента в 19.38 мск.
Рейд закрыт, уточнили в ведомстве.
Причины приостановки работы не уточняются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
