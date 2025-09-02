Президент Финляндии сделал заявление о конфликте на Украине
Стубб: есть прогресс в работе над гарантиями безопасности для Украины
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Есть прогресс в работе над гарантиями безопасности для Украины, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом пишет Reuters.
"Мы добиваемся прогресса в этом вопросе и, надеюсь, скоро найдем решение", — заявил он.
Вместе с тем, он отметил, что не имеет особого оптимизма относительно ближайшей перспективы заключения мира или перемирия.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
