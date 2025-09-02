https://1prime.ru/20250902/stubb-861648780.html

Президент Финляндии сделал заявление о конфликте на Украине

Президент Финляндии сделал заявление о конфликте на Украине - 02.09.2025, ПРАЙМ

Президент Финляндии сделал заявление о конфликте на Украине

Есть прогресс в работе над гарантиями безопасности для Украины, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом пишет Reuters. "Мы добиваемся прогресса в... | 02.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-02T14:09+0300

2025-09-02T14:09+0300

2025-09-02T14:09+0300

спецоперация на украине

украина

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/80239/26/802392634_0:276:1881:1334_1920x0_80_0_0_385e66aaa9f6eb379144aaabd263984c.jpg

МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Есть прогресс в работе над гарантиями безопасности для Украины, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом пишет Reuters. "Мы добиваемся прогресса в этом вопросе и, надеюсь, скоро найдем решение", — заявил он.Вместе с тем, он отметил, что не имеет особого оптимизма относительно ближайшей перспективы заключения мира или перемирия.Глава Белого дома Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.

https://1prime.ru/20250901/malinen-861590252.html

https://1prime.ru/20250831/filippo-861527422.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия