Суд отклонил иск подконтрольной "Ростеху" компании к "дочке" IBM - 02.09.2025
Суд отклонил иск подконтрольной "Ростеху" компании к "дочке" IBM
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Национальный центр информатизации", принадлежащего Объединенной приборостроительной корпорации "Ростеха", о взыскании около 396 миллионов рублей с ООО "ИБМ Восточная Европа/Азия", российского подразделения крупного американского производителя программного обеспечения IBM. "В иске отказать полностью", - говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск, поданный в мае, был заявлен о взыскании упущенной выгоды по соглашению от 30 сентября 2020 года. Другие подробности, в том числе предмет соглашения, пока не приводятся. Этот же суд в январе по собственному заявлению ООО "Национальный центр информатизации" ввел в нем наблюдение, начальную процедуру банкротства. Как сообщил суду должник, его неисполненные обязательства оценивались на тот момент примерно в 2,9 миллиарда рублей, а своим имуществом он называл дебиторскую задолженность и денежные средства в размере чуть более 1 миллиона рублей. Корпорация IBM была основана в 1911 году. Она является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также сопутствующего сервиса и консалтинговых услуг. IBM работает более чем в 175 странах.
россия, бизнес, ibm
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, IBM
14:05 02.09.2025
 
Верховный суд Российской Федерации
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Национальный центр информатизации", принадлежащего Объединенной приборостроительной корпорации "Ростеха", о взыскании около 396 миллионов рублей с ООО "ИБМ Восточная Европа/Азия", российского подразделения крупного американского производителя программного обеспечения IBM.
"В иске отказать полностью", - говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск, поданный в мае, был заявлен о взыскании упущенной выгоды по соглашению от 30 сентября 2020 года. Другие подробности, в том числе предмет соглашения, пока не приводятся.
Этот же суд в январе по собственному заявлению ООО "Национальный центр информатизации" ввел в нем наблюдение, начальную процедуру банкротства. Как сообщил суду должник, его неисполненные обязательства оценивались на тот момент примерно в 2,9 миллиарда рублей, а своим имуществом он называл дебиторскую задолженность и денежные средства в размере чуть более 1 миллиона рублей.
Корпорация IBM была основана в 1911 году. Она является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также сопутствующего сервиса и консалтинговых услуг. IBM работает более чем в 175 странах.
