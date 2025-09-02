https://1prime.ru/20250902/svo-861654156.html

"Берут села без личного состава". В ВСУ восхитились российскими дроноводами

"Берут села без личного состава". В ВСУ восхитились российскими дроноводами - 02.09.2025, ПРАЙМ

"Берут села без личного состава". В ВСУ восхитились российскими дроноводами

02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Инструктор ВСУ Антон Черный сообщил в эфире украинского YouTube-канала Alpha media, что российские операторы дронов так активно используют беспилотные аппараты, что порой захватывают контроль над населенными пунктами практически без помощи штурмовых групп. "Есть люди из "Рубикона" на каком-то направлении, они создают такие серьезные kill zone (зона поражения – Прим. ред.) — практически без личного состава могут отбить тот или иной населенный пункт", — рассказал украинский инструктор.Кроме того, он отметил, что российские подразделения часто запускают такое огромное количество дронов, что украинские военнослужащие просто не могут поднять головы и, чтобы утолить жажду, им приходится выжимать влажные салфетки.

