Скоро мир узнает "интересные вещи" о конфликте на Украине, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине, в ближайшие дни они станут известны.
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине, в ближайшие дни они станут известны. "Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистки о том, говорил ли он с российским лидером Владимиром Путиным за последнюю неделю.
