Скоро мир узнает "интересные вещи" о конфликте на Украине, заявил Трамп - 02.09.2025
Спецоперация на Украине
Скоро мир узнает "интересные вещи" о конфликте на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине, в ближайшие дни они станут известны. | 02.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине, в ближайшие дни они станут известны. "Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистки о том, говорил ли он с российским лидером Владимиром Путиным за последнюю неделю.
22:37 02.09.2025
 
Скоро мир узнает "интересные вещи" о конфликте на Украине, заявил Трамп

Трамп: скоро миру станут известны "интересные вещи" о конфликте на Украине

ВАШИНГТОН, 2 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине, в ближайшие дни они станут известны.
"Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистки о том, говорил ли он с российским лидером Владимиром Путиным за последнюю неделю.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Контакты с Трампом показали, что администрация США слышит РФ, заявил Путин
