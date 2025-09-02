https://1prime.ru/20250902/turpotok-861635490.html
В АТОР позитивно оценили введение КНР безвизового режима для россиян
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Введение безвизового режима Китаем для россиян с 15 сентября может увеличить турпоток из России на 30-40%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Китай вводит безвизовый въезд для россиян с 15 сентября 2025 года на год - до 14 сентября 2026 года. Турпоток в материковый Китай из России может вырасти на 30-40%", - говорится в Telegram-канале ассоциации. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
