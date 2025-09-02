Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР позитивно оценили введение КНР безвизового режима для россиян - 02.09.2025
В АТОР позитивно оценили введение КНР безвизового режима для россиян
2025-09-02T11:23+0300
туризм
бизнес
китай
атор
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Введение безвизового режима Китаем для россиян с 15 сентября может увеличить турпоток из России на 30-40%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Китай вводит безвизовый въезд для россиян с 15 сентября 2025 года на год - до 14 сентября 2026 года. Турпоток в материковый Китай из России может вырасти на 30-40%", - говорится в Telegram-канале ассоциации. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
туризм, бизнес, китай, атор
Туризм, Бизнес, КИТАЙ, АТОР
11:23 02.09.2025
 
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Введение безвизового режима Китаем для россиян с 15 сентября может увеличить турпоток из России на 30-40%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Китай вводит безвизовый въезд для россиян с 15 сентября 2025 года на год - до 14 сентября 2026 года. Турпоток в материковый Китай из России может вырасти на 30-40%", - говорится в Telegram-канале ассоциации.
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
Чаты
Заголовок открываемого материала