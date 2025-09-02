Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Разорвут на части": на Западе предупредили ЕС после саммита ШОС - 02.09.2025
"Разорвут на части": на Западе предупредили ЕС после саммита ШОС
"Разорвут на части": на Западе предупредили ЕС после саммита ШОС - 02.09.2025, ПРАЙМ
"Разорвут на части": на Западе предупредили ЕС после саммита ШОС
Европейский союз в ближайшее время ждет распад, и усиление БРИКС и ШОС ускоряет этот процесс, пишет норвежский журналист Пол Стейган в статье для издания... | 02.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-02T23:41+0300
2025-09-02T23:41+0300
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Европейский союз в ближайшее время ждет распад, и усиление БРИКС и ШОС ускоряет этот процесс, пишет норвежский журналист Пол Стейган в статье для издания Steigan."Мрачная реальность ЕС: союз фактически рухнул, никакого будущего у него нет. Его разорвут на части превосходящие силы — как изнутри, так и извне", — утверждается в публикации.Стейган подчеркивает, что США подрывают экономику ЕС своими тарифами, Россия разрушает его планы на ресурсы Украины, а государства БРИКС и ШОС значительно превосходят ЕС в экономическом, коммерческом и технологическом отношении."Бизнес не упустит своего, когда по достоинству оценит возможности для инвестиций и роста, которые предлагают БРИКС и ШОС. Если вы думаете, что ЕС это переживет, то я могу предложить на продажу парочку отличных мостов через Рейн", — отметил журналист.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
23:41 02.09.2025
 
"Разорвут на части": на Западе предупредили ЕС после саммита ШОС

Steigan: ЕС не сможет справится с усилением БРИКС и ШОС

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Европейский союз в ближайшее время ждет распад, и усиление БРИКС и ШОС ускоряет этот процесс, пишет норвежский журналист Пол Стейган в статье для издания Steigan.
"Мрачная реальность ЕС: союз фактически рухнул, никакого будущего у него нет. Его разорвут на части превосходящие силы — как изнутри, так и извне", — утверждается в публикации.
"Бумажный тигр": на Западе объяснили, что случится с НАТО после саммита ШОС
Вчера, 23:28
Стейган подчеркивает, что США подрывают экономику ЕС своими тарифами, Россия разрушает его планы на ресурсы Украины, а государства БРИКС и ШОС значительно превосходят ЕС в экономическом, коммерческом и технологическом отношении.
"Бизнес не упустит своего, когда по достоинству оценит возможности для инвестиций и роста, которые предлагают БРИКС и ШОС. Если вы думаете, что ЕС это переживет, то я могу предложить на продажу парочку отличных мостов через Рейн", — отметил журналист.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Президент Финляндии выразил опасения, что Запад проиграет странам ШОС
Вчера, 15:23
 
Заголовок открываемого материала