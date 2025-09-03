Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросло предложение новых авто с автоматической коробкой передач
2025-09-03T16:15+0300
2025-09-03T16:15+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению на новые автомобили с автоматической коробкой передач и интерес пользователей платформы в 2025 году. Оказалось, что на машины с АКПП пришлась почти четверть всех объявлений, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 63,9%.По данным Авито Авто, в 2025 году доля новых авто с "автоматом" в предложении составила 23,3%. Пятая часть от всех этих объявлений приходится на автомобили марки Geely (19,5%). Также в топ-5 вошли GAC (11,3%), Tank (8,2%), Solaris (6%) и Changan (5,4%). Среди моделей наиболее широко представлены Geely Monjaro (11,3%), GAC GS8 (9,2%), Geely Atlas (5,3%), Tank 300 (4,2%) и Chery Tiggo 9 (3,4%).Среди марок по динамике числа объявлений о продаже лидируют авто GAC (рост в 4,7 раза относительно января-августа 2024 года) и Solaris (в 2,9 раза). Наиболее заметно выросло предложение относительно свежих для рынка моделей (сказывается эффект низкой базы): Solaris HC (более чем в 10 раз), JAC T9 (в 9,7 раза), Changan CS75 Plus (в 8,7 раза).Пользователи платформы больше всего интересовались автомобилями Geely (10,5% от интереса), Solaris (7,4%), Tank (4,8%), Changan (4,8%) и GAC (4,2%). Самыми востребованными стали модели Geely Monjaro (5,7%), GAC GS8 (3,5%), Geely Atlas (2,4%), Tank 300 (2,2%) и Solaris KRS (2,1%).Среди моделей, которые продаются с разными вариантами трансмиссии, "автомат" наиболее востребован у EXEED VX (93,2% от интереса), Solaris HC (78,8%), Solaris KRS (77,3%), Geely Emgrand (72%), Soueast S07 (64,9%), Belgee X70 (62,2%) и Geely Atlas (62,1%). Среди них больше всего доля объявлений о продаже варианта с АКПП – у Solaris HC (95,2%) и Solaris KRS (87%), а также EXEED VX (84,8%)."По структуре предложения на платформе мы видим, что наиболее распространенным вариантом сейчас являются роботизированные коробки переключения передач за счет их популярности у китайских производителей – в 2025 году они составляют почти половину от всех новых автомобилей (48,4%). Однако АКПП все еще пользуются большим доверием у потребителя: спрос на такие машины на 75% выше, чем на модели с РКПП. Это объясняется в первую очередь тем, что “автомат” существует на рынке дольше, чем роботы и вариаторы. Однако при выборе автомобиля важно учитывать не только тип трансмиссии, но и множество других параметров – от мощности двигателя до комплектации и дополнительных опций. Они будут оказывать комплексное влияние на пользовательский опыт. Чтобы учесть все нюансы и найти действительно подходящий вариант, можно обратиться к экспертам сервиса Селект. Опытные менеджеры помогут подобрать автомобиль бесплатно, учитывая все пожелания клиента – это значительно упрощает и ускоряет весь процесс покупки", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
2025
16:15 03.09.2025
 
В России выросло предложение новых авто с автоматической коробкой передач

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Заголовок открываемого материала