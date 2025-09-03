https://1prime.ru/20250903/dempfer-861703366.html
Нефтянки получили 80,4 миллиарда рублей по топливному демпферу
2025-09-03T12:22+0300
экономика
нефть
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Нефтяные компании в августе получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 80,4 миллиарда рублей по сравнению с 59,9 миллиарда в июле, свидетельствуют данные Минфина РФ. Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 1,815 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 14,3%. С начала этого года бизнес получил суммарно 642,5 миллиарда рублей.
нефть
