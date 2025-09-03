https://1prime.ru/20250903/ekonomika-861730582.html

Мировые цены на нефть снижаются более чем на два процента

Мировые цены на нефть снижаются более чем на два процента - 03.09.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются более чем на два процента

Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером более чем на 2%, инвесторы оценивают новости СМИ о возможном профиците сырья на рынке черного золота и планах... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T18:32+0300

2025-09-03T18:32+0300

2025-09-03T18:32+0300

нефть

рынок

саудовская аравия

ирак

опек

оаэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером более чем на 2%, инвесторы оценивают новости СМИ о возможном профиците сырья на рынке черного золота и планах ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,21% относительно предыдущего закрытия - до 67,61 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,45%, до 63,98 доллара. "Если добычу увеличат в соответствии с новыми квотами, мы ожидаем, что с сентября 2025 года по 2026 год на рынке сформируется значительный профицит, а запасы будут расти, если не будут приняты меры по ограничению добычи", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика SEB Оле Хвалби (Ole Hvalbye). Ранее в среду Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято. Отмечалось в частности, что еще одно увеличение означало бы, что ОПЕК+ начнет отменять второй этап сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250903/gazprom--861686925.html

саудовская аравия

ирак

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, саудовская аравия, ирак, опек, оаэ