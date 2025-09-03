Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером более чем на 2%, инвесторы оценивают новости СМИ о возможном профиците сырья на рынке черного золота и планах ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,21% относительно предыдущего закрытия - до 67,61 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,45%, до 63,98 доллара. "Если добычу увеличат в соответствии с новыми квотами, мы ожидаем, что с сентября 2025 года по 2026 год на рынке сформируется значительный профицит, а запасы будут расти, если не будут приняты меры по ограничению добычи", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика SEB Оле Хвалби (Ole Hvalbye). Ранее в среду Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято. Отмечалось в частности, что еще одно увеличение означало бы, что ОПЕК+ начнет отменять второй этап сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки.
18:32 03.09.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются более чем на два процента

Цены на нефть снижаются более чем на 2% на новостях о возможном профиците сырья

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером более чем на 2%, инвесторы оценивают новости СМИ о возможном профиците сырья на рынке черного золота и планах ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 18.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,21% относительно предыдущего закрытия - до 67,61 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,45%, до 63,98 доллара.
"Если добычу увеличат в соответствии с новыми квотами, мы ожидаем, что с сентября 2025 года по 2026 год на рынке сформируется значительный профицит, а запасы будут расти, если не будут приняты меры по ограничению добычи", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика SEB Оле Хвалби (Ole Hvalbye).
Ранее в среду Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято.
Отмечалось в частности, что еще одно увеличение означало бы, что ОПЕК+ начнет отменять второй этап сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки.
