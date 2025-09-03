https://1prime.ru/20250903/google-861689514.html

Google по решению суда избежит продажи Chrome, пишут СМИ

03.09.2025

Google по решению суда избежит продажи Chrome, пишут СМИ

Окружной судья в США Амит Мехта постановил, что американской компании Google не нужно продавать браузер Chrome, на чем ранее настаивали власти страны, передает... | 03.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Окружной судья в США Амит Мехта постановил, что американской компании Google не нужно продавать браузер Chrome, на чем ранее настаивали власти страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ. При предыдущем президенте США Джо Байдене американский минюст в рамках антимонопольного дела против Google попросил суд заставить компанию продать интернет-браузер Chrome. "Google будет обязана делиться данными онлайн-поисков с конкурентами, при этом она избежит более суровых наказаний, в том числе принудительной продажи Chrome", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что такими конкурентами могут быть Microsoft, DuckDuckGo, а также ИИ-компании, например, OpenAI и Perplexity. По данным Блумберг, Мехта также запретил компании заключать эксклюзивные договоры о распространении продукции, однако ей разрешается платить своим партнерам за услуги. "Это постановление - одно из самых монументальных судебных решений для технологического сектора за более чем четверть века и может послужить примером для других судей, которые, возможно, будут рассматривать похожие ситуации в делах против Meta*, Amazon и Apple", - пишет агентство. Уточняется, что судья поручил сторонам - Google и властям США - к 10 сентября вернуться с предложениями по исправлению сложившейся ситуации или представить отчет о наличии разногласий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

