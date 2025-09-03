Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лариджани и Пауэлл обсудили санкции "евротройки" - 03.09.2025
Лариджани и Пауэлл обсудили санкции "евротройки"
Лариджани и Пауэлл обсудили санкции "евротройки" - 03.09.2025, ПРАЙМ
Лариджани и Пауэлл обсудили санкции "евротройки"
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ходе телефонного разговора с советником британского премьера по вопросам безопасности... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T22:38+0300
2025-09-03T22:38+0300
мировая экономика
иран
германия
великобритания
дональд трамп
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ходе телефонного разговора с советником британского премьера по вопросам безопасности Джонатаном Пауэллом обсудил переговоры по ядерной проблематике и вопрос восстановления антииранских санкций странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция), передает агентство IRIB. "Джонатан Пауэлл и Али Лариджани обсудили в ходе телефонного разговора активизацию переговоров по ядерной проблематике и урегулирование механизма восстановления санкций", - говорится в сообщении агентства. По информации IRIB, стороны приняли решение продолжать контакты для урегулирования посредством переговоров вопросов, связанных с иранским атомом. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года. Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
иран
германия
великобритания
мировая экономика, иран, германия, великобритания, дональд трамп, оон, совбез
Мировая экономика, ИРАН, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, ООН, Совбез
22:38 03.09.2025
 
Лариджани и Пауэлл обсудили санкции "евротройки"

IRIB: Лариджани и Пауэлл обсудили санкции евротройки против Ирана

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ходе телефонного разговора с советником британского премьера по вопросам безопасности Джонатаном Пауэллом обсудил переговоры по ядерной проблематике и вопрос восстановления антииранских санкций странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция), передает агентство IRIB.
"Джонатан Пауэлл и Али Лариджани обсудили в ходе телефонного разговора активизацию переговоров по ядерной проблематике и урегулирование механизма восстановления санкций", - говорится в сообщении агентства.
По информации IRIB, стороны приняли решение продолжать контакты для урегулирования посредством переговоров вопросов, связанных с иранским атомом.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года.
Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Путин отметил рост объема торговли России и Ирана
1 сентября, 17:13
 
Мировая экономика, ИРАН, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, ООН, Совбез
 
 
