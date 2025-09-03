https://1prime.ru/20250903/iran-861739410.html

Лариджани и Пауэлл обсудили санкции "евротройки"

Лариджани и Пауэлл обсудили санкции "евротройки" - 03.09.2025

Лариджани и Пауэлл обсудили санкции "евротройки"

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ходе телефонного разговора с советником британского премьера по вопросам безопасности... | 03.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ходе телефонного разговора с советником британского премьера по вопросам безопасности Джонатаном Пауэллом обсудил переговоры по ядерной проблематике и вопрос восстановления антииранских санкций странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция), передает агентство IRIB. "Джонатан Пауэлл и Али Лариджани обсудили в ходе телефонного разговора активизацию переговоров по ядерной проблематике и урегулирование механизма восстановления санкций", - говорится в сообщении агентства. По информации IRIB, стороны приняли решение продолжать контакты для урегулирования посредством переговоров вопросов, связанных с иранским атомом. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года. Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

