На Западе сделали тяжелое признание после парада в Пекине - 03.09.2025
На Западе сделали тяжелое признание после парада в Пекине
На параде в Пекине Китайская Народная Республика продемонстрировала вооружения, достойные военной сверхдержавы, пишет Spiegel.
2025-09-03T22:22+0300
2025-09-03T22:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. На параде в Пекине Китайская Народная Республика продемонстрировала вооружения, достойные военной сверхдержавы, пишет Spiegel."С точки зрения технологий Китай, возможно, превосходит даже США и Запад с его гиперзвуковыми ракетами DF-17, рассчитанными на противодействие флотам в случае необходимости. Во время парада в китайской столице армия Китая также продемонстрировала еще одну противокорабельную ракету YJ-17, которая, вероятно, оснащена гиперзвуковым управляемым боевым блоком", — приводит издание слова эксперта по ракетным вооружениям Маркуса Шиллера.Специалисты также подчеркнули, что Китай активно развивает свои военно-воздушные силы."Благодаря координированным усилиям на государственном уровне, Китай укрепил свои позиции в большинстве областей авиации и космической техники. Это можно увидеть на примере его самых современных самолетов, как в количественном, так и в качественном плане. Военно-воздушные силы Китая сейчас более многочисленны и современны, чем когда-либо прежде", — отметил Брендан Малвани, специалист по китайским военно-воздушным силам и директор China Aerospace Studies Institute, учебного учреждения ВВС США.По мнению аналитиков, Китай уделяет особое внимание своей авианосной группе."К 2040 году Китайская Народная Республика планирует иметь в своем распоряжении шесть авианосцев. Это символ стремления страны к статусу мировой державы. Китай способен произвести впечатление на мелких соседей и может не входить в зону повышенной опасности, а использовать авианосцы на значительном удалении от берега", — прокомментировала Сара Кирхбергер, эксперт по Китаю и директор Института политики безопасности Кильского университета.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
22:22 03.09.2025
 
Spiegel: КНР опережает страны Запада в создании новых вооружений

Флаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. На параде в Пекине Китайская Народная Республика продемонстрировала вооружения, достойные военной сверхдержавы, пишет Spiegel.
"С точки зрения технологий Китай, возможно, превосходит даже США и Запад с его гиперзвуковыми ракетами DF-17, рассчитанными на противодействие флотам в случае необходимости. Во время парада в китайской столице армия Китая также продемонстрировала еще одну противокорабельную ракету YJ-17, которая, вероятно, оснащена гиперзвуковым управляемым боевым блоком", — приводит издание слова эксперта по ракетным вооружениям Маркуса Шиллера.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора"
09:53
Специалисты также подчеркнули, что Китай активно развивает свои военно-воздушные силы.
"Благодаря координированным усилиям на государственном уровне, Китай укрепил свои позиции в большинстве областей авиации и космической техники. Это можно увидеть на примере его самых современных самолетов, как в количественном, так и в качественном плане. Военно-воздушные силы Китая сейчас более многочисленны и современны, чем когда-либо прежде", — отметил Брендан Малвани, специалист по китайским военно-воздушным силам и директор China Aerospace Studies Institute, учебного учреждения ВВС США.
*Официальный визит президента РФ В. Путина в Китайскую Народную Республику - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Китай остается локомотивом мировой экономики, заявил Путин
17:05
По мнению аналитиков, Китай уделяет особое внимание своей авианосной группе.
"К 2040 году Китайская Народная Республика планирует иметь в своем распоряжении шесть авианосцев. Это символ стремления страны к статусу мировой державы. Китай способен произвести впечатление на мелких соседей и может не входить в зону повышенной опасности, а использовать авианосцы на значительном удалении от берега", — прокомментировала Сара Кирхбергер, эксперт по Китаю и директор Института политики безопасности Кильского университета.
В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Путин оценил итоги визита в Китай
19:11
 
КИТАЙ, Пекин, ЗАПАД, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Spiegel
 
 
