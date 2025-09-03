https://1prime.ru/20250903/kitay-861738517.html

На Западе сделали тяжелое признание после парада в Пекине

На Западе сделали тяжелое признание после парада в Пекине - 03.09.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали тяжелое признание после парада в Пекине

03.09.2025

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. На параде в Пекине Китайская Народная Республика продемонстрировала вооружения, достойные военной сверхдержавы, пишет Spiegel."С точки зрения технологий Китай, возможно, превосходит даже США и Запад с его гиперзвуковыми ракетами DF-17, рассчитанными на противодействие флотам в случае необходимости. Во время парада в китайской столице армия Китая также продемонстрировала еще одну противокорабельную ракету YJ-17, которая, вероятно, оснащена гиперзвуковым управляемым боевым блоком", — приводит издание слова эксперта по ракетным вооружениям Маркуса Шиллера.Специалисты также подчеркнули, что Китай активно развивает свои военно-воздушные силы."Благодаря координированным усилиям на государственном уровне, Китай укрепил свои позиции в большинстве областей авиации и космической техники. Это можно увидеть на примере его самых современных самолетов, как в количественном, так и в качественном плане. Военно-воздушные силы Китая сейчас более многочисленны и современны, чем когда-либо прежде", — отметил Брендан Малвани, специалист по китайским военно-воздушным силам и директор China Aerospace Studies Institute, учебного учреждения ВВС США.По мнению аналитиков, Китай уделяет особое внимание своей авианосной группе."К 2040 году Китайская Народная Республика планирует иметь в своем распоряжении шесть авианосцев. Это символ стремления страны к статусу мировой державы. Китай способен произвести впечатление на мелких соседей и может не входить в зону повышенной опасности, а использовать авианосцы на значительном удалении от берега", — прокомментировала Сара Кирхбергер, эксперт по Китаю и директор Института политики безопасности Кильского университета.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

