https://1prime.ru/20250903/makron-861733452.html
На Западе ответили на дерзкий выпад Макрона в адрес России
На Западе ответили на дерзкий выпад Макрона в адрес России - 03.09.2025, ПРАЙМ
На Западе ответили на дерзкий выпад Макрона в адрес России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался в соцсети Х о заносчивости президента Франции Эммануэля Макрона, комментируя его высказывания о... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T19:24+0300
2025-09-03T19:24+0300
2025-09-03T19:24+0300
спецоперация на украине
украина
китай
запад
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
владимир путин
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался в соцсети Х о заносчивости президента Франции Эммануэля Макрона, комментируя его высказывания о России и Украине."Сегодня в Китае состоялся масштабный военный парад, в котором приняли участие 25 глав государств! Макрон настолько самоуверен, что хочетвместе с (главой Еврокомиссии — Прим. Ред.) Урсулой фон дер Ляйен и "коалицией желающих" развязать войну со всем миром? Он это серьезно?" — написал он.Филиппо также обратился к европейцам с призывом "остановить это безумие" как можно быстрее.Ранее во вторник Макрон заявил, что "коалиция желающих" вместе с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Он также обвинил Россию в том, что она якобы препятствует прекращению военных действий.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин, будучи почётным гостем, и лидеры ещё 25 стран присутствовали на параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
https://1prime.ru/20250903/putin-861733301.html
https://1prime.ru/20250903/putin-861732461.html
украина
китай
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, китай, запад, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, владимир путин, нато, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, КИТАЙ, ЗАПАД, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, НАТО, РОССИЯ
На Западе ответили на дерзкий выпад Макрона в адрес России
Филиппо обвинил Макрона в попытке развязать войну со всем миром из-за России