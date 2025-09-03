Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
На Западе ответили на дерзкий выпад Макрона в адрес России
На Западе ответили на дерзкий выпад Макрона в адрес России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался в соцсети Х о заносчивости президента Франции Эммануэля Макрона, комментируя его высказывания о... | 03.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался в соцсети Х о заносчивости президента Франции Эммануэля Макрона, комментируя его высказывания о России и Украине."Сегодня в Китае состоялся масштабный военный парад, в котором приняли участие 25 глав государств! Макрон настолько самоуверен, что хочетвместе с (главой Еврокомиссии — Прим. Ред.) Урсулой фон дер Ляйен и "коалицией желающих" развязать войну со всем миром? Он это серьезно?" — написал он.Филиппо также обратился к европейцам с призывом "остановить это безумие" как можно быстрее.Ранее во вторник Макрон заявил, что "коалиция желающих" вместе с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Он также обвинил Россию в том, что она якобы препятствует прекращению военных действий.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин, будучи почётным гостем, и лидеры ещё 25 стран присутствовали на параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
19:24 03.09.2025
 
На Западе ответили на дерзкий выпад Макрона в адрес России

Филиппо обвинил Макрона в попытке развязать войну со всем миром из-за России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался в соцсети Х о заносчивости президента Франции Эммануэля Макрона, комментируя его высказывания о России и Украине.
"Сегодня в Китае состоялся масштабный военный парад, в котором приняли участие 25 глав государств! Макрон настолько самоуверен, что хочетвместе с (главой Еврокомиссии — Прим. Ред.) Урсулой фон дер Ляйен и "коалицией желающих" развязать войну со всем миром? Он это серьезно?" — написал он.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Путин в шутку назвал Пескова лентяем
19:17
Филиппо также обратился к европейцам с призывом "остановить это безумие" как можно быстрее.
Ранее во вторник Макрон заявил, что "коалиция желающих" вместе с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Он также обвинил Россию в том, что она якобы препятствует прекращению военных действий.
В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин, будучи почётным гостем, и лидеры ещё 25 стран присутствовали на параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
"Это победа". Запад высоко оценил визит Путина в Китай
19:08
 
