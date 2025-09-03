https://1prime.ru/20250903/makron-861733452.html

На Западе ответили на дерзкий выпад Макрона в адрес России

На Западе ответили на дерзкий выпад Макрона в адрес России - 03.09.2025, ПРАЙМ

На Западе ответили на дерзкий выпад Макрона в адрес России

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался в соцсети Х о заносчивости президента Франции Эммануэля Макрона, комментируя его высказывания о... | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T19:24+0300

2025-09-03T19:24+0300

2025-09-03T19:24+0300

спецоперация на украине

украина

китай

запад

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

владимир путин

нато

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался в соцсети Х о заносчивости президента Франции Эммануэля Макрона, комментируя его высказывания о России и Украине."Сегодня в Китае состоялся масштабный военный парад, в котором приняли участие 25 глав государств! Макрон настолько самоуверен, что хочетвместе с (главой Еврокомиссии — Прим. Ред.) Урсулой фон дер Ляйен и "коалицией желающих" развязать войну со всем миром? Он это серьезно?" — написал он.Филиппо также обратился к европейцам с призывом "остановить это безумие" как можно быстрее.Ранее во вторник Макрон заявил, что "коалиция желающих" вместе с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Он также обвинил Россию в том, что она якобы препятствует прекращению военных действий.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин, будучи почётным гостем, и лидеры ещё 25 стран присутствовали на параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

https://1prime.ru/20250903/putin-861733301.html

https://1prime.ru/20250903/putin-861732461.html

украина

китай

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, китай, запад, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, владимир путин, нато, россия