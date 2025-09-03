Средняя цена нефти Urals в августе снизилась на 18,1 процента

https://1prime.ru/20250903/mer-861731633.html

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в августе снизилась на 18,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 57,55 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. "Средний уровень цен нефти сорта Urals за август 2025 года - 57,55 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства. В августе прошлого года средняя цена марки Urals составляла 70,27 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении ее стоимость снизилась на 18,1%. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) определяется для компаний-налогоплательщиков ежемесячно с учетом суммы нефтяных котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженных на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22. Эти цены рассчитываются с использованием данных, представленных ценовым агентством Argus. При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.

