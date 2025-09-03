https://1prime.ru/20250903/neft--861683783.html
Нефть дешевеет после двух дней роста
Нефть дешевеет после двух дней роста - 03.09.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после двух дней роста
Мировые цены на нефть снижаются в среду утром после двух подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T08:06+0300
2025-09-03T08:06+0300
2025-09-03T08:06+0300
энергетика
нефть
рынок
украина
сша
саудовская аравия
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром после двух подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,3% относительно предыдущего закрытия - до 68,93 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 65,41 доллара. За предыдущие два торговых дня Brent подорожал на 1,5%, WTI - на 2,5%. Трейдеры продолжают следить за переговорами о прекращении конфликта на Украине. Потенциальные санкции США в отношении России могут создать риски для поставок нефти. "Риски, связанные с поставками, в виде потенциального ужесточения санкций в отношении России продолжают нависать над рынком", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). Нефтяной рынок также находится в ожидании заседания восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана - с добровольными ограничениями добычи, которое запланировано на 7 сентября. По словам Паттерсона, несмотря на ожидание того, что "добровольцы" сохранят добычу на прежнем уровне, можно ожидать, что "группа может преподнести сюрприз".
https://1prime.ru/20250902/neft-861666630.html
украина
сша
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6e8a4769d9c0c071e1d9d6a8086c8c0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, украина, сша, саудовская аравия, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, УКРАИНА, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром после двух подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,3% относительно предыдущего закрытия - до 68,93 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 65,41 доллара.
За предыдущие два торговых дня Brent подорожал на 1,5%, WTI - на 2,5%.
Трейдеры продолжают следить за переговорами о прекращении конфликта на Украине. Потенциальные санкции США в отношении России могут создать риски для поставок нефти.
"Риски, связанные с поставками, в виде потенциального ужесточения санкций в отношении России продолжают нависать над рынком", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
Нефтяной рынок также находится в ожидании заседания восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана - с добровольными ограничениями добычи, которое запланировано на 7 сентября. По словам Паттерсона, несмотря на ожидание того, что "добровольцы" сохранят добычу на прежнем уровне, можно ожидать, что "группа может преподнести сюрприз".
Нефть дорожает на ожиданиях решений ОПЕК+