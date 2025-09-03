Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет после двух дней роста - 03.09.2025
Нефть дешевеет после двух дней роста
2025-09-03T08:06+0300
2025-09-03T08:06+0300
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром после двух подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,3% относительно предыдущего закрытия - до 68,93 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 65,41 доллара. За предыдущие два торговых дня Brent подорожал на 1,5%, WTI - на 2,5%. Трейдеры продолжают следить за переговорами о прекращении конфликта на Украине. Потенциальные санкции США в отношении России могут создать риски для поставок нефти. "Риски, связанные с поставками, в виде потенциального ужесточения санкций в отношении России продолжают нависать над рынком", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). Нефтяной рынок также находится в ожидании заседания восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана - с добровольными ограничениями добычи, которое запланировано на 7 сентября. По словам Паттерсона, несмотря на ожидание того, что "добровольцы" сохранят добычу на прежнем уровне, можно ожидать, что "группа может преподнести сюрприз".
08:06 03.09.2025
 
Нефть дешевеет после двух дней роста

Цена нефти Brent снизилась до 68,93 доллара за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид
Добыча нефти
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром после двух подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,3% относительно предыдущего закрытия - до 68,93 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 65,41 доллара.
За предыдущие два торговых дня Brent подорожал на 1,5%, WTI - на 2,5%.
Трейдеры продолжают следить за переговорами о прекращении конфликта на Украине. Потенциальные санкции США в отношении России могут создать риски для поставок нефти.
"Риски, связанные с поставками, в виде потенциального ужесточения санкций в отношении России продолжают нависать над рынком", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
Нефтяной рынок также находится в ожидании заседания восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана - с добровольными ограничениями добычи, которое запланировано на 7 сентября. По словам Паттерсона, несмотря на ожидание того, что "добровольцы" сохранят добычу на прежнем уровне, можно ожидать, что "группа может преподнести сюрприз".
02.09.2025
Нефть дорожает на ожиданиях решений ОПЕК+
Вчера, 18:34
 
Заголовок открываемого материала