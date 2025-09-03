Нефть дешевеет на новостях о планах ОПЕК+ по добыче

https://1prime.ru/20250903/neft-861715469.html
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду днем примерно на 2%, инвесторы оценивают новости СМИ о планах ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.50 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,79% относительно предыдущего закрытия - до 67,9 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,04%, до 64,25 доллара. Ранее в среду агентство Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято. Отмечалось в частности, что еще одно увеличение означало бы, что ОПЕК+ начнет отменять второй этап сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Новости о наращивании добычи "напугают рынок, но на самом деле мы ожидаем, что количество возвращаемых баррелей будет меньше, чем сообщается", цитирует агентство Блумберг руководителя отдела энергетических исследований Standard Chartered Эмили Эшфорд (Emily Ashford). Эксперт отмечает, что это связано с требованиями компенсации за перепроизводство к одним странам и ограничением мощностей производства других стран. Инвесторы также ожидают в четверг публикации статистики минэнерго США о запасах в стране за неделю по 29 августа. За предыдущую неделю, которая завершилась 22 августа, коммерческие запасы нефти в Штатах сократились на 2,4 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2 миллиона.
нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек
