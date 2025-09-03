Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет на новостях о планах ОПЕК+ по добыче - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/neft-861715469.html
Нефть дешевеет на новостях о планах ОПЕК+ по добыче
Нефть дешевеет на новостях о планах ОПЕК+ по добыче - 03.09.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на новостях о планах ОПЕК+ по добыче
Мировые цены на нефть снижаются в среду днем примерно на 2%, инвесторы оценивают новости СМИ о планах ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T15:08+0300
2025-09-03T15:08+0300
экономика
нефть
рынок
саудовская аравия
оаэ
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83157/42/831574208_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_ab3eef637cc0e1b256fe6dddf0fef699.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду днем примерно на 2%, инвесторы оценивают новости СМИ о планах ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.50 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,79% относительно предыдущего закрытия - до 67,9 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,04%, до 64,25 доллара. Ранее в среду агентство Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято. Отмечалось в частности, что еще одно увеличение означало бы, что ОПЕК+ начнет отменять второй этап сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Новости о наращивании добычи "напугают рынок, но на самом деле мы ожидаем, что количество возвращаемых баррелей будет меньше, чем сообщается", цитирует агентство Блумберг руководителя отдела энергетических исследований Standard Chartered Эмили Эшфорд (Emily Ashford). Эксперт отмечает, что это связано с требованиями компенсации за перепроизводство к одним странам и ограничением мощностей производства других стран. Инвесторы также ожидают в четверг публикации статистики минэнерго США о запасах в стране за неделю по 29 августа. За предыдущую неделю, которая завершилась 22 августа, коммерческие запасы нефти в Штатах сократились на 2,4 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2 миллиона.
https://1prime.ru/20250903/opek-861711753.html
саудовская аравия
оаэ
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83157/42/831574208_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_e2622c3708e6ffc8859ac1813722f0b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек
Экономика, Нефть, Рынок, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ИРАК, ОПЕК
15:08 03.09.2025
 
Нефть дешевеет на новостях о планах ОПЕК+ по добыче

Нефть теряет порядка 2% стоимости на новостях об ОПЕК+

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду днем примерно на 2%, инвесторы оценивают новости СМИ о планах ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.50 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,79% относительно предыдущего закрытия - до 67,9 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,04%, до 64,25 доллара.
Ранее в среду агентство Рейтер сообщило, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято.
Отмечалось в частности, что еще одно увеличение означало бы, что ОПЕК+ начнет отменять второй этап сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки.
Новости о наращивании добычи "напугают рынок, но на самом деле мы ожидаем, что количество возвращаемых баррелей будет меньше, чем сообщается", цитирует агентство Блумберг руководителя отдела энергетических исследований Standard Chartered Эмили Эшфорд (Emily Ashford).
Эксперт отмечает, что это связано с требованиями компенсации за перепроизводство к одним странам и ограничением мощностей производства других стран.
Инвесторы также ожидают в четверг публикации статистики минэнерго США о запасах в стране за неделю по 29 августа. За предыдущую неделю, которая завершилась 22 августа, коммерческие запасы нефти в Штатах сократились на 2,4 миллиона баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2 миллиона.
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Восемь стран ОПЕК+ рассмотрят вариант увеличения добычи нефти
14:02
 
ЭкономикаНефтьРынокСАУДОВСКАЯ АРАВИЯОАЭИРАКОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала