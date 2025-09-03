https://1prime.ru/20250903/neft-861736562.html

Оператор Janaf готов направлять больше нефти Венгрии и Словакии

2025-09-03T20:57+0300

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Оператор нефтепроводной системы Хорватии Janaf готов направлять больший объем сырой нефти Венгрии и Словакии в случае прекращения поставок по трубопроводу "Дружба", сообщил председатель правления Janaf Степан Аданич. "Janaf может полностью удовлетворить годовые потребности нефтеперерабатывающих заводов MOL Group в сырой нефти... Нефтепровод находится в хорошем техническом состоянии и полностью способен обеспечить стабильные поставки, включая возможное увеличение объемов, в случае прекращения поставок по трубопроводу "Дружба", - приводит Рейтер ответ Аданича на вопросы агентства. Общая мощность двух основных нефтеперерабатывающих заводов MOL в Венгрии и Словакии составляет 14,2 миллиона тонн, при этом большая часть поставок сырой нефти для них осуществляется по трубопроводу "Дружба", напоминает Рейтер. Одновременно с этим сама группа MOL в ответ на требования Европейского союза диверсифицировать поставки подчеркивала, что трубопроводы "Дружба" и "Адриатический" имеют важное значение для работы ее нефтеперерабатывающих заводов, отмечает агентство. Что касается хорватской Janaf, то ее транзитные сборы "делают маршрут через Адриатику слишком дорогостоящим", указано в материале. "Аданич заявил, что цены Janaf включают транспортировку, разгрузку, перевалку, технологическое хранение и обработку на терминалах - услуги, которые не предлагают другие конкуренты. В нефтетранспортном бизнесе нет эталонных цен, как нет и двух сопоставимых трубопроводов в мире, сказал он", - цитирует Рейтер заявление председателя правления Janaf. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что страна обязательно построит свой участок нового нефтепровода до Сербии длиной около 190 километров к концу 2027 года. Министр отметил, что в свете действий Украины, которая ставит под угрозу энергоснабжение центральной Европы, атакуя нефтепровод "Дружба", важность венгерско-сербского стратегического сотрудничества в сфере энергетики возросла. В апреле Сийярто заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году. В июле он уточнил, что нефтепровод может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году. Сербия и Венгрия в июне 2023 года подписали меморандум о строительстве нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо, который, как ожидается, будет соединен на венгерской территории с "Дружбой". Технико-экономическое обоснование для строительства нефтепровода было готово в январе 2025 года. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что проект нефтепровода будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность трубопровода на сербской территории - в первом квартале 2027 года. Сийярто заявил в июле 2024 года, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. По новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, отмечал он.

