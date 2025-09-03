https://1prime.ru/20250903/opek-861679722.html

Эксперты: ОПЕК+ может сохранить уровень добычи нефти до октября

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября, скорее всего, примут решение сохранить текущий уровень добычи нефти после выхода из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей до октября, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Восемь стран ОПЕК+ в сентябре в очередной раз увеличивают разрешенный для себя уровень добычи, в этот раз почти на 550 тысяч баррелей в сутки. Это позволит участникам завершить отказ от "добровольных" (дополнительно сверх квот) ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки раньше запланированного на год. На онлайн-встрече в предстоящее воскресенье они собираются обсудить дальнейшие действия. "От встречи "восьмерки" ОПЕК+ 7 сентября, скорее, стоит ожидать паузы. После августовского решения вернуть на рынок более 500 тысяч баррелей в сутки логично дать рынку время на адаптацию и оценить фактическое влияние этих объемов на баланс", - сказал руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин. По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Белогорьева, ОПЕК+, скорее всего, не будет предпринимать каких-либо действий в течение ближайших двух-трех месяцев. С ними согласен и партнер и руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков. Он отметил, что сейчас рынок находится в состоянии неопределенности после летних пиков спроса - сезон повышенного потребления заканчивается, и это оказывает давление на цены в последние пару недель - сохраняется коридор от 65 до 70 долларов за баррель. "Рынок несколько опасается избытка предложения осенью, и эти опасения могут усугубиться, если ОПЕК+ нарастит добычу. Тем не менее, объективные факторы говорят о том, что резкой просадки спроса все же не будет, если исключить непредвиденные геополитические факторы", - отметил Малков. В центре внимания мировых рынков остаются поставки российской нефти, добавил Малков. Однако Индия от переработки российской нефти отказываться не собирается, несмотря на давление извне, также был восстановлен после атак ВСУ экспорт по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Европу. "Если все же, вопреки ожиданиям, будет принято решение о дополнительном росте добычи, то оно почти наверняка спровоцирует новый виток снижения цен... Даже символическое увеличение, условно на 0,1-0,2 миллиона баррелей, будет воспринято как готовность ОПЕК+ вернуть в ближайшее время на рынок все оставшиеся 1,6 миллиона баррелей в сутки добровольных ограничений. А это не укладывается ни в какие балансы", - отметил эксперт ИЭФ Белогорьев. Решение же о снижении добычи в текущих условиях будет неэффективным с точки зрения воздействия на цены и явно противоречит всей логике действий ОПЕК+ в этом году, сказал также он. Тимонин из "Имплементы" заключил, что, вероятнее всего, страны альянса выберут тактику гибкости - будут ориентироваться на динамику спроса и запасов, а не на максимизацию добычи любой ценой. А ЧТО БЫЛО? У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября. Однако страны также придерживаются плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Восемь стран ОПЕК+ планировали до 18 августа представить обновленный график, но пока он не публиковался. Согласно старому плану, этим участникам фактически разрешено увеличить добычу в сентябре только на 528 тысяч баррелей, до 32,36 миллиона баррелей в сутки.

