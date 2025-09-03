https://1prime.ru/20250903/opek-861711753.html

Восемь стран ОПЕК+ рассмотрят вариант увеличения добычи нефти

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - на встрече 7 сентября рассмотрят возможность увеличения добычи нефти в октябре, однако окончательное решение еще не было принято, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "ОПЕК+ рассмотрит вопрос о дальнейшем увеличении добычи нефти… Еще одно увеличение означало бы, что ОПЕК+, который добывает около половины мировой нефти, начнет отменять второй этап сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки", - пишет агентство. Как отмечает Рейтер со ссылкой на источники в ОПЕК+, окончательное решение еще не принято. По словам некоторых аналитиков и собеседников агентства, также существует вероятность, что страны могут приостановить увеличение добычи в октябре. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - в сентябре планируют в очередной раз увеличить разрешенный для себя уровень добычи, в этот раз почти на 550 тысяч баррелей в сутки. Это позволит участникам завершить отказ от "добровольных" (дополнительно сверх квот) ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки раньше запланированного на год. Однако страны также придерживаются плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи будет ниже. Восемь стран ОПЕК+ планировали до 18 августа представить обновленный график, но пока он не публиковался. Согласно старому плану, этим участникам фактически разрешено увеличить добычу в сентябре только на 528 тысяч баррелей, до 32,36 миллиона баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывается с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Аналогичное решение было принято и для сентября.

