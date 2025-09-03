https://1prime.ru/20250903/putin-861726021.html
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин
03.09.2025
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил президент РФ Владимир Путин.
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил президент РФ Владимир Путин. "Предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противников, ВСУ, на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи", - сказал Путин журналистам.Российский лидер отметил, что резервы украинской армии находятся у критической черты. Кроме того, ВСУ удерживает рубежи, перебрасывая бригады с одного направления на другое."Резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, боеготовые подразделения, они укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты ситуация находится", - сказал Путин журналистам.
