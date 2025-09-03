Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин - 03.09.2025
Спецоперация на Украине
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин - 03.09.2025, ПРАЙМ
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T17:30+0300
2025-09-03T17:30+0300
спецоперация на украине
россия
общество
владимир путин
всу
ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил президент РФ Владимир Путин. "Предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противников, ВСУ, на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи", - сказал Путин журналистам.Российский лидер отметил, что резервы украинской армии находятся у критической черты. Кроме того, ВСУ удерживает рубежи, перебрасывая бригады с одного направления на другое."Резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, боеготовые подразделения, они укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты ситуация находится", - сказал Путин журналистам.
россия, общество, владимир путин, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество, Владимир Путин, ВСУ
17:30 03.09.2025
 
ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил Путин

Путин: ВСУ не способны вести крупномасштабные наступательные действия

ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. ВСУ не способны вести наступательные действия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противников, ВСУ, на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи", - сказал Путин журналистам.
Российский лидер отметил, что резервы украинской армии находятся у критической черты. Кроме того, ВСУ удерживает рубежи, перебрасывая бригады с одного направления на другое.
"Резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, боеготовые подразделения, они укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты ситуация находится", - сказал Путин журналистам.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоВладимир ПутинВСУ
 
 
