https://1prime.ru/20250903/roskongress-861690269.html

На ВЭФ-2025 представят лучшие вина Дагестана

На ВЭФ-2025 представят лучшие вина Дагестана - 03.09.2025, ПРАЙМ

На ВЭФ-2025 представят лучшие вина Дагестана

Лучшие вина Дагестана будут представлены на тематической площадке десятого Восточного экономического форума, посвященной успехам российского виноделия, сообщает | 03.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-03T10:06+0300

2025-09-03T10:06+0300

2025-09-03T10:06+0300

дагестан

дербент

владивосток

росконгресс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861690117_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1289535d0c48c58500fef23011bd86b3.jpg

МАХАЧКАЛА, 3 сен - ПРАЙМ. Лучшие вина Дагестана будут представлены на тематической площадке десятого Восточного экономического форума, посвященной успехам российского виноделия, сообщает фонд "Росконгресс". "Виноделие Дагестана будет представлено на ВЭФ-2025. Тематическая площадка в рамках десятого, юбилейного Восточного экономического форума, посвященная успехам российского виноделия, даст возможность познакомиться с лучшими винами региона", – говорится в сообщении. В "Росконгрессе" отмечают, что Дагестан – древнейший регион на винной карте России. Первые лозы появились в окрестностях Дербента почти 2 тысячи лет назад, виноградники второй главной винодельческой зоны республики, долины реки Терек, были разбиты казаками в начале XVIII века. Сегодня Дагестан – форпост современного российского виноделия. В фонде отметили, что пространство "ВиноГрад" должно стать центром притяжения для участников ВЭФ-2025. Интересующимся успехами виноделия "ВиноГрад" предоставит возможность познакомиться с продукцией хозяйств, являющихся лидерами в своих регионах. Помимо просветительской функции, площадка "ВиноГрад" также нацелена на привлечение внимания к ключевому событию для винодельческой отрасли, организатором которого выступает "Росконгресс" – Российскому винодельческому форуму, который пройдет 12–13 ноября этого года. Сообщается, что форум станет площадкой для обсуждения трендов, технологий и перспектив развития российского виноделия. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250902/morozhenoe-861631930.html

дагестан

дербент

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дагестан, дербент, владивосток, росконгресс