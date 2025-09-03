На ВЭФ-2025 представят лучшие вина Дагестана

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МАХАЧКАЛА, 3 сен - ПРАЙМ. Лучшие вина Дагестана будут представлены на тематической площадке десятого Восточного экономического форума, посвященной успехам российского виноделия, сообщает фонд "Росконгресс". "Виноделие Дагестана будет представлено на ВЭФ-2025. Тематическая площадка в рамках десятого, юбилейного Восточного экономического форума, посвященная успехам российского виноделия, даст возможность познакомиться с лучшими винами региона", – говорится в сообщении. В "Росконгрессе" отмечают, что Дагестан – древнейший регион на винной карте России. Первые лозы появились в окрестностях Дербента почти 2 тысячи лет назад, виноградники второй главной винодельческой зоны республики, долины реки Терек, были разбиты казаками в начале XVIII века. Сегодня Дагестан – форпост современного российского виноделия. В фонде отметили, что пространство "ВиноГрад" должно стать центром притяжения для участников ВЭФ-2025. Интересующимся успехами виноделия "ВиноГрад" предоставит возможность познакомиться с продукцией хозяйств, являющихся лидерами в своих регионах. Помимо просветительской функции, площадка "ВиноГрад" также нацелена на привлечение внимания к ключевому событию для винодельческой отрасли, организатором которого выступает "Росконгресс" – Российскому винодельческому форуму, который пройдет 12–13 ноября этого года. Сообщается, что форум станет площадкой для обсуждения трендов, технологий и перспектив развития российского виноделия. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
10:06 03.09.2025
 
МАХАЧКАЛА, 3 сен - ПРАЙМ. Лучшие вина Дагестана будут представлены на тематической площадке десятого Восточного экономического форума, посвященной успехам российского виноделия, сообщает фонд "Росконгресс".
"Виноделие Дагестана будет представлено на ВЭФ-2025. Тематическая площадка в рамках десятого, юбилейного Восточного экономического форума, посвященная успехам российского виноделия, даст возможность познакомиться с лучшими винами региона", – говорится в сообщении.
В "Росконгрессе" отмечают, что Дагестан – древнейший регион на винной карте России. Первые лозы появились в окрестностях Дербента почти 2 тысячи лет назад, виноградники второй главной винодельческой зоны республики, долины реки Терек, были разбиты казаками в начале XVIII века. Сегодня Дагестан – форпост современного российского виноделия.
В фонде отметили, что пространство "ВиноГрад" должно стать центром притяжения для участников ВЭФ-2025. Интересующимся успехами виноделия "ВиноГрад" предоставит возможность познакомиться с продукцией хозяйств, являющихся лидерами в своих регионах.
Помимо просветительской функции, площадка "ВиноГрад" также нацелена на привлечение внимания к ключевому событию для винодельческой отрасли, организатором которого выступает "Росконгресс" – Российскому винодельческому форуму, который пройдет 12–13 ноября этого года. Сообщается, что форум станет площадкой для обсуждения трендов, технологий и перспектив развития российского виноделия.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
