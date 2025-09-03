https://1prime.ru/20250903/rossija-861679863.html
Россия занимает пятое место в мире по числу иностранных студентов
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия занимает пятое место в мире по числу иностранных студентов, надо использовать это конкурентное преимущество страны, активно привлекая талантливых выпускников-иностранцев для работы, заявил директор центра "Российская кластерная обсерватория" НИУ ВШЭ Евгений Куценко.
"Россия занимает пятое место в мире по числу обучающихся в ней иностранных студентов. Это наше большое конкурентное преимущество", - сказал он в ходе сессии Форума креативных индустрий "Конкуренция за таланты: как выиграть гонку за креативный капитал?" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Надо посмотреть, кто у нас учится, и попробовать этих людей оставить у себя, чтобы эти таланты усиливали нашу экономику, усиливали наши креативные индустрии", - считает Куценко.
Неправильно, когда иностранцы приехали в Россию, отучились, получили ту квалификацию, что нам нужна, а потом уехали из страны, поэтому будет очень недальновидным, если этих людей "мы будем просто так отпускать", пояснил Куценко.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Куценко: надо привлекать талантливых выпускников-иностранцев для работы
