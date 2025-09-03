Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия занимает пятое место в мире по числу иностранных студентов - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250903/rossija-861679863.html
Россия занимает пятое место в мире по числу иностранных студентов
Россия занимает пятое место в мире по числу иностранных студентов - 03.09.2025, ПРАЙМ
Россия занимает пятое место в мире по числу иностранных студентов
Россия занимает пятое место в мире по числу иностранных студентов, надо использовать это конкурентное преимущество страны, активно привлекая талантливых... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T04:36+0300
2025-09-03T04:36+0300
россия
экономика
бизнес
владивосток
ниу вшэ
вшэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861679863.jpg?1756863408
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия занимает пятое место в мире по числу иностранных студентов, надо использовать это конкурентное преимущество страны, активно привлекая талантливых выпускников-иностранцев для работы, заявил директор центра "Российская кластерная обсерватория" НИУ ВШЭ Евгений Куценко. "Россия занимает пятое место в мире по числу обучающихся в ней иностранных студентов. Это наше большое конкурентное преимущество", - сказал он в ходе сессии Форума креативных индустрий "Конкуренция за таланты: как выиграть гонку за креативный капитал?" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Надо посмотреть, кто у нас учится, и попробовать этих людей оставить у себя, чтобы эти таланты усиливали нашу экономику, усиливали наши креативные индустрии", - считает Куценко. Неправильно, когда иностранцы приехали в Россию, отучились, получили ту квалификацию, что нам нужна, а потом уехали из страны, поэтому будет очень недальновидным, если этих людей "мы будем просто так отпускать", пояснил Куценко. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, владивосток, ниу вшэ, вшэ
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, Владивосток, НИУ ВШЭ, ВШЭ
04:36 03.09.2025
 
Россия занимает пятое место в мире по числу иностранных студентов

Куценко: надо привлекать талантливых выпускников-иностранцев для работы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия занимает пятое место в мире по числу иностранных студентов, надо использовать это конкурентное преимущество страны, активно привлекая талантливых выпускников-иностранцев для работы, заявил директор центра "Российская кластерная обсерватория" НИУ ВШЭ Евгений Куценко.
"Россия занимает пятое место в мире по числу обучающихся в ней иностранных студентов. Это наше большое конкурентное преимущество", - сказал он в ходе сессии Форума креативных индустрий "Конкуренция за таланты: как выиграть гонку за креативный капитал?" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Надо посмотреть, кто у нас учится, и попробовать этих людей оставить у себя, чтобы эти таланты усиливали нашу экономику, усиливали наши креативные индустрии", - считает Куценко.
Неправильно, когда иностранцы приехали в Россию, отучились, получили ту квалификацию, что нам нужна, а потом уехали из страны, поэтому будет очень недальновидным, если этих людей "мы будем просто так отпускать", пояснил Куценко.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесВладивостокНИУ ВШЭВШЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала