Спецоперация на Украине
Бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro подверг критике заявления Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе.
2025-09-03T20:44+0300
2025-09-03T20:44+0300
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro подверг критике заявления Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе."Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом.Это историческая ошибка! &lt;…&gt; Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный рискдля Запада. Мы проигрываем этот политический конфликт", — отметил он.Саркози также признал, что Киев "уже не сможет победить" в конфликте с Москвой. Более того, в будущем Украина "может потерять ещё больше".Ранее во вторник Макрон заявил о том, что "коалиция желающих" вместе с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Киева. Кроме того, он обвинил Россию якобы в препятствовании прекращению военных действий на Украине. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".​
20:44 03.09.2025
 
"Мы проигрываем". Экс-президент Франции резко высказался о России

Саркози признал, что Киев уже не сможет победить в конфликте с Россией

МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro подверг критике заявления Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе.
"Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом.Это историческая ошибка! <…> Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный рискдля Запада. Мы проигрываем этот политический конфликт", — отметил он.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
На Западе ответили на дерзкий выпад Макрона в адрес России
19:24
Саркози также признал, что Киев "уже не сможет победить" в конфликте с Москвой. Более того, в будущем Украина "может потерять ещё больше".
Ранее во вторник Макрон заявил о том, что "коалиция желающих" вместе с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Киева. Кроме того, он обвинил Россию якобы в препятствовании прекращению военных действий на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".​
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
"Это победа". Запад высоко оценил визит Путина в Китай
19:08
 
