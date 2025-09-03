https://1prime.ru/20250903/rossiya-861737725.html
"Не потеряла". В США пришли к мрачному выводу из-за России
"Не потеряла". В США пришли к мрачному выводу из-за России
спецоперация на украине
москва
украина
запад
дуглас макгрегор
владимир путин
сша
в мире
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россия ничего не потеряла в конфликте с Украиной, такое мнение выразил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Давайте будем честны: Россия абсолютно ничего не потеряла. Сейчас она находится в своей лучшей форме, чем когда-либо", — считает он.С начала специальной военной операции западные страны усилили санкционное давление на Россию. Москва, в свою очередь, неоднократно заявила, что способна справиться с новыми ограничениями. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия её противников, а санкции нанесли серьёзный ущерб мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей. По данным Минобороны, за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли около 1300 военнослужащих, 52 единицы автотехники и 33 артиллерийских орудия. Как отметили в ведомстве, российская армия продолжает продвигаться вглубь украинской обороны.
