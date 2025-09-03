Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не потеряла". В США пришли к мрачному выводу из-за России - 03.09.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Не потеряла". В США пришли к мрачному выводу из-за России
"Не потеряла". В США пришли к мрачному выводу из-за России
Россия ничего не потеряла в конфликте с Украиной, такое мнение выразил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X. | 03.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россия ничего не потеряла в конфликте с Украиной, такое мнение выразил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Давайте будем честны: Россия абсолютно ничего не потеряла. Сейчас она находится в своей лучшей форме, чем когда-либо", — считает он.С начала специальной военной операции западные страны усилили санкционное давление на Россию. Москва, в свою очередь, неоднократно заявила, что способна справиться с новыми ограничениями. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия её противников, а санкции нанесли серьёзный ущерб мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей. По данным Минобороны, за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли около 1300 военнослужащих, 52 единицы автотехники и 33 артиллерийских орудия. Как отметили в ведомстве, российская армия продолжает продвигаться вглубь украинской обороны.
"Не потеряла". В США пришли к мрачному выводу из-за России

Макгрегор: Россия сейчас находится в своей лучшей форме

© РИА Новости . Станислав Красильников
РСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россия ничего не потеряла в конфликте с Украиной, такое мнение выразил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Давайте будем честны: Россия абсолютно ничего не потеряла. Сейчас она находится в своей лучшей форме, чем когда-либо", — считает он.
"Мы проигрываем". Экс-президент Франции резко высказался о России
20:44
С начала специальной военной операции западные страны усилили санкционное давление на Россию. Москва, в свою очередь, неоднократно заявила, что способна справиться с новыми ограничениями. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия её противников, а санкции нанесли серьёзный ущерб мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли около 1300 военнослужащих, 52 единицы автотехники и 33 артиллерийских орудия. Как отметили в ведомстве, российская армия продолжает продвигаться вглубь украинской обороны.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
На Западе ответили на дерзкий выпад Макрона в адрес России
19:24
