Сбербанк ожидает кратного роста товарооборота между Россией и Индией

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает кратного роста товарооборота между Россией и Индией, заявил в рамках ВЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "Мы ожидаем кратный рост товарооборота независимо от политических решений третьих стран. У России и Индии высокий потенциал развития отношений, совместными усилиями мы совершенствуем логистическую и финансовую инфраструктуру, создавая комфортные условия для развития бизнеса двух стран", - приводятся слова Ведяхина в релизе банка. По его словам, среди направлений, по которым в первую очередь Сбербанк ожидает рост товарооборота, — машиностроение, строительные материалы, электроника и ИТ-технологии, фармацевтика, АПК. "Уверен, что в числе важных вопросов — подготовка бизнес-лидеров, которые смогут стать локомотивом в реализации этих возможностей. Совместно с Научно-исследовательским институтом "Высшая школа экономики" мы анонсируем здесь, на ВЭФ, бизнес-программу для руководителей иностранных компаний, заинтересованных в работе с Россией, — RussiaExecutive Business Program", - заявил также Ведяхин. По его словам, первый поток программы для индийских предпринимателей стартует в ноябре. Перед Россией и Индией открыты масштабные возможности, при грамотном использовании которых партнерство сможет стать максимально выгодным для обеих сторон, говорится в релизе. "Цель в 100 миллиардов долларов торгового обмена между Россией и Индией к 2030 году — это не только крупные контракты, но и тысячи новых малых бизнесов, которым необходима двусторонняя поддержка в виде госпрограмм, льгот и субсидий", - отмечается там. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

