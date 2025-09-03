Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12:52 03.09.2025
 
Сбербанк ожидает кратного роста товарооборота между Россией и Индией

Сбербанк спрогнозировал кратный рост товарооборота между Россией и Индией

© flickr.com / vijay_chennupatiФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
© flickr.com / vijay_chennupati
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает кратного роста товарооборота между Россией и Индией, заявил в рамках ВЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
"Мы ожидаем кратный рост товарооборота независимо от политических решений третьих стран. У России и Индии высокий потенциал развития отношений, совместными усилиями мы совершенствуем логистическую и финансовую инфраструктуру, создавая комфортные условия для развития бизнеса двух стран", - приводятся слова Ведяхина в релизе банка.
По его словам, среди направлений, по которым в первую очередь Сбербанк ожидает рост товарооборота, — машиностроение, строительные материалы, электроника и ИТ-технологии, фармацевтика, АПК.
"Уверен, что в числе важных вопросов — подготовка бизнес-лидеров, которые смогут стать локомотивом в реализации этих возможностей. Совместно с Научно-исследовательским институтом "Высшая школа экономики" мы анонсируем здесь, на ВЭФ, бизнес-программу для руководителей иностранных компаний, заинтересованных в работе с Россией, — RussiaExecutive Business Program", - заявил также Ведяхин.
По его словам, первый поток программы для индийских предпринимателей стартует в ноябре.
Перед Россией и Индией открыты масштабные возможности, при грамотном использовании которых партнерство сможет стать максимально выгодным для обеих сторон, говорится в релизе.
"Цель в 100 миллиардов долларов торгового обмена между Россией и Индией к 2030 году — это не только крупные контракты, но и тысячи новых малых бизнесов, которым необходима двусторонняя поддержка в виде госпрограмм, льгот и субсидий", - отмечается там.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Дмитрий Шугаев
Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявили в ФСВТС
1 сентября, 13:15
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯВладивостокСбербанкВШЭ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
