https://1prime.ru/20250903/smi-861685476.html
СМИ узнали о планах Трампа ввести новые санкции против России
СМИ узнали о планах Трампа ввести новые санкции против России - 03.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах Трампа ввести новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп все еще обдумывает санкции против России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала... | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T08:40+0300
2025-09-03T08:40+0300
2025-09-03T08:40+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
европа
рф
запад
дональд трамп
владимир путин
new york post
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп все еще обдумывает санкции против России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала покупать российскую нефть, сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома. По данным издания, Трамп снова рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России. "США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям Вашингтона и перестала покупать российскую нефть", - приводит газета слова чиновника. Как отмечает издание, в рамках этих санкций страны Европы не только перестанут покупать нефть из РФ, но и введут ограничения в отношений стран, которые продолжают ее приобретать. Согласно чиновнику, США также хотят, чтобы Европа оказала активную поддержку Украине в сфере гарантий безопасности после завершения конфликта. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250902/tramp-861672144.html
европа
рф
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_240:0:2349:1582_1920x0_80_0_0_fa5fe68ac87d3154e3d821b79dc40fa4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, европа, рф, запад, дональд трамп, владимир путин, new york post
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ЕВРОПА, РФ, ЗАПАД, Дональд Трамп, Владимир Путин, New York Post
СМИ узнали о планах Трампа ввести новые санкции против России
NYP: Трамп хочет, чтобы Европа перестала покупать российскую нефть
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп все еще обдумывает санкции против России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала покупать российскую нефть, сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома.
По данным издания, Трамп снова рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России.
"США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям Вашингтона и перестала покупать российскую нефть", - приводит газета слова чиновника.
Как отмечает издание, в рамках этих санкций страны Европы не только перестанут покупать нефть из РФ, но и введут ограничения в отношений стран, которые продолжают ее приобретать.
Согласно чиновнику, США также хотят, чтобы Европа оказала активную поддержку Украине в сфере гарантий безопасности после завершения конфликта.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Трамп иронично отозвался об инциденте с самолетом фон дер Ляйен