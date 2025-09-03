https://1prime.ru/20250903/svo-861675511.html
Бывший аналитик ЦРУ раскрыл, что ожидает Украину после конца СВО
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. СВО завершится полным уничтожением ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works."В начале (СВО. — Прим. ред.) Владимир Путин сказал, что у них две цели: демилитаризировать и денацифицировать Украину. Как можно сделать это? Нужно уничтожить ее армию", — отметил он.Джонсон также подчеркнул, что операция будет продолжаться до тех пор, пока Украина не согласится на капитуляцию.Ранее хакерская группировка KillNet сообщила РИА Новости о взломе базы генштаба ВСУ. В базе содержалась информация о потерях армии Украины, включая погибших и пропавших без вести. Согласно этим данным, с 2022 года речь идет о 1,7 миллиона военных. Тем не менее, киевский режим отказался признавать эти цифры.
