Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывший аналитик ЦРУ раскрыл, что ожидает Украину после конца СВО - 03.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250903/svo-861675511.html
Бывший аналитик ЦРУ раскрыл, что ожидает Украину после конца СВО
Бывший аналитик ЦРУ раскрыл, что ожидает Украину после конца СВО - 03.09.2025, ПРАЙМ
Бывший аналитик ЦРУ раскрыл, что ожидает Украину после конца СВО
СВО завершится полным уничтожением ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works. | 03.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-03T01:34+0300
2025-09-03T01:34+0300
спецоперация на украине
украина
владимир путин
всу
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74a5d18032d3d2cf4a0e17b0823bb50d.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. СВО завершится полным уничтожением ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works."В начале (СВО. — Прим. ред.) Владимир Путин сказал, что у них две цели: демилитаризировать и денацифицировать Украину. Как можно сделать это? Нужно уничтожить ее армию", — отметил он.Джонсон также подчеркнул, что операция будет продолжаться до тех пор, пока Украина не согласится на капитуляцию.Ранее хакерская группировка KillNet сообщила РИА Новости о взломе базы генштаба ВСУ. В базе содержалась информация о потерях армии Украины, включая погибших и пропавших без вести. Согласно этим данным, с 2022 года речь идет о 1,7 миллиона военных. Тем не менее, киевский режим отказался признавать эти цифры.
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
https://1prime.ru/20250903/ukraina-861674737.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96a1504eee2eba98f5c12d2593055b99.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир путин, всу, цру
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ, ЦРУ
01:34 03.09.2025
 
Бывший аналитик ЦРУ раскрыл, что ожидает Украину после конца СВО

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: СВО закончится уничтожением ВСУ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. СВО завершится полным уничтожением ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.
"В начале (СВО. — Прим. ред.) Владимир Путин сказал, что у них две цели: демилитаризировать и денацифицировать Украину. Как можно сделать это? Нужно уничтожить ее армию", — отметил он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20
Джонсон также подчеркнул, что операция будет продолжаться до тех пор, пока Украина не согласится на капитуляцию.
Ранее хакерская группировка KillNet сообщила РИА Новости о взломе базы генштаба ВСУ. В базе содержалась информация о потерях армии Украины, включая погибших и пропавших без вести. Согласно этим данным, с 2022 года речь идет о 1,7 миллиона военных. Тем не менее, киевский режим отказался признавать эти цифры.
Украинские иммигранты после возвращения из США - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
"На тот свет”: В Киеве предупредили украинцев о выселении из страны
00:56
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ПутинВСУЦРУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала